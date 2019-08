Stiri pe aceeasi tema

- Un aparat de ultima generatie, care poate depista virusurile hepatitice si gradul de fibroz in cateva minute a fost cumparat de conducerea Spitalului de Boli Infectioase din Iasi. Aparatul a costat 120.000 de euro si 30 de persoane sunt deja programate pentru a fi diagnosticate cu ajutorul lui, potrivit…

- La Spitalul de Boli Infecțioase din Iași a fost inaungurat, astazi, un aparat pentru depistarea hepatitelor. Este al doilea de acest fel din țara si a costat 120.000 euro. Investitia a fost realizata cu fonduri de la Consiliu Judetean și din bugetul propriu al unitatii sanitare. Managerul Spitalului…

- FibroScan a fost achizitionat de Consiliul Judetean si a costat 120.000 de euro. Aparatul poate depista boala in doar 10 minute, in timp ce in cazul analizelor obisnuite dureaza cateva zile sau chiar saptamani. Pe lista de asteptare sunt deja 30 de pacienti, iar medicii cred ca anul acesta vor avea…

- Un tanar din judetul Vaslui s-a imbolnavit de malarie și este internat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, unde primeste ingrijiri medicale. Potrivit medicilor, acesta a fost diagnosticat dupa ce s-a intors din Africa. Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi trateaza un barbat de 24…

- Doi medici din Iasi acuzati de procurii anticoruptie ca au luat mita de la zeci de studenti pentru promovarea examenelor au fost condamnati, vineri, la inchisoare cu suspendare, insa sentintele nu sunt definitive. Carmen-Mihaela Dorobat, manager al Spitalului de Boli Infectioase ‘Sf. Parascheva’ la…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Carmen Dorobat, si sotul sau au fost condamnati, vineri, la inchisoare cu suspendare in dosarul in care erau acuzati ca au primit mita de la 124 de studenti de la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) Iasi, pentru a-i promova la examene. Decizia…

- Proiectul de hotarare privind realizarea acestor investiții va ajunge miercuri, 26 iunie, pe masa aleșilor județeni, care se vor intruni in ședința ordinara. Investițiile constau in aparatura și echipamente medicale pentru care s-au alocat fonduri de la bugetul de stat prin Ministerul Sanatații și pentru…

- Un nou caz de meningita meningococica a ajuns in atentia medicilor de la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" din Iasi. Un copil in varsta de trei ani, din Vaslui, a fost transferat la Iasi in noaptea de miercuri spre joi, cu suspiciuni de meningita. Acesta a fost adus de parinti la spitalul…