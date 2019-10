Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu aproximativ 3,5 miliarde de ani, apa din lacurile si raurile de pe planeta Marte s-a evaporat 'din cauza fluctuatiilor climatice', potrivit unui studiu publicat luni in Nature Geoscience, relateaza AFP.Este acceptat la scara larga faptul ca pe Planeta Rosie a existat in trecut apa…

- Apa de pe Marte s-a evaporat in urma cu aproximativ 3,5 miliarde de ani, in urma unor schimbari climatice globale, se arata intr-un studiu publicat azi de Nature Geoscience. Apa care se afla din abundența pe Planeta Roșie a disparut in urma a ceea ce pare a fi un fenomen secular de uscare, pornit dupa…

- NASA a alocat aproape 3 miliarde de dolari companiei Lockheed Martin pentru a construi trei capsule Orion, care vor trebui sa permita revenirea pe Luna a astronautilor din SUA pana in anul 2024, informeaza Agerpres. Unul din acestia va fi femeie. Contractul anuntat de NASA si Lockheed Martin prevede…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, si fondatorul Alibaba, Jack Ma, au discutat joi despre Marte si inteligenta artificiala, dar au evitat subiectul tensiunilor comerciale dintre Statele Unite si China, la prima lor aparitie comuna, care i-a dezamagit pe unii investitori, relateaza Reuters, potrivit…

- In data de 6 august 2012, roverul Curiosity a ajuns pe suprafata planetei Marte dupa o calatorie spatiala de sase luni. Pe data de 6 august 2012, roverul NASA Curiosity a reusit sa ajunga pe Marte dupa sase luni de zbor spatial. Dupa sapte ani pe care acest rover i-a petrecut studiind…

- Administratia Generala a Vamilor a anuntat ca in a saptea luna din 2019 comertul exterior al Chinei s-a cifrat la 388,64 miliarde dolari (346,709 miliarde euro) si ca exporturile au urcat cu 10,3 %, iar importurile cu 0,4 %. Astfel, excedentul comercial a fost de 44,037 miliarde dolari (39,282…

- Comisia Federala pentru Comert (FTC) din Statele Unite a aprobat in aceasta saptamana o amenda civila record de 5 miliarde de dolari pentru Facebook. Amenda vine la finalul investigatiei referitoare la modul in care compania a gestionat datele utilizatorilor care au ajuns la firma britanica de consultanta…

- Resursele de energie primara au crescut cu 1,0%, iar cele de energie electrica au scazut cu 4,5% in primele cinci luni ale anului in curs, raportat la perioada similara din 2018, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Principalele resurse de energie primara…