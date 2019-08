Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Gojman a venit la Insula Iubirii in postura de concurent, in sezonul 4 și a ramas in Thailanda ca ispita. Parcursul sau in emisiune a fost unul controversat, a trait o experiența din care, fara dar și poate, a invațat. Acum, pentru Ionuț Gojman, Insula Iubirii a luat sfarșit. Alaturi de Maria…

- Insula Iubirii. Sezon 5. Episod 16. La sfarșitul unei zile pline regrete și frustrari, concurenții au uitat de inhibiții și au profitat din plin de petrecerea tematica organizata pe insula lor.

- Presedintele Colegiului Psihologilor din Romania, Ion Dafinoiu, este acuzat de un medic de la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iasi ca i-ar fi „furat“ fata in varsta de 17 ani jumatate. In urma unei discutii cu mama sa, fata ar fi fugit de acasa si s-a refugiat in casa familiei Dafinoiu, nasii ei de…

- Se pare ca razboiul dintre Mirela Banias si Nicoleta Dragne este departe de final! Ispita de la "Insula Iubirii" a spus ca resortul cu care se lauda fosta concurenta ca ar fi al ei, este, de fapt, al altei femei, iar ea ar fi ospatarita, dupa cum au informat-o internautii.

- Fosta concurenta si actuala ispita de la Insula Iubirii a dezvaluit ca gropitele din obrajii ei nu sunt naturale, așa cum credea toata lumea. Cea care i-a fost iubita lui Aurel a dezvaluit ca și-a obținut gropițele la varsta de 18 ani. „Am avut pierceing-uri in obraji la 18 ni fix pentru a ramane cu…

- Ionut Gojman a fost, in sezonul cu numarul 4, unul dintre cei mai controversati concurenti. A ramas la "Insula Iubirii" ca ispita si multi s-au intrebat ce a considerat el ca il recomanda pentru acest rol. Invitat in platoul emisiunii "Xtra Night Show", Ionut Gojman a elucidat misterul!