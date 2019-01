Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe zvonuri, Kim Kardashian, vedeta de reality-show, urmarita pe Instagram de 125 de milioane de persoane, a afirmat intr-un interviu la televiziunea americana ca familia va primi "in curand" un nou baiat. Vestea "este in aer", a indicat Kim Kardashian in emisiunea lui Andy Cohen, luni seara.…

- Kim Kardashian a anuntat ca va avea al patrulea copil, prin intermediul unei mame surogat, confirmand ca ea si sotul sau, Kanye West, asteapta un eveniment fericit, relateaza marti AFP. Dupa mai multe zile de zvonuri, Kim Kardashian, vedeta de reality show cu aproape 125 de milioane de fani pe Instagram,…

- Diva americana nu se uita la bani cand vine vorba de familie. Kim Kardashian le-a cumparat genți Louis Vuitton tutoro fetițelor din familie. Kim Kardashian le-a aratat celor care ii urmaresc activitatea online ce daruri scumpe a cumparat pentru fetițele din familia sa. Aceasta le-a luat micuțelor,…

- Dupa ce s-a tot spus ca ar fi insarcinata, Andra a decis sa vorbeasca mai pe larg despre acest subiect. Vedeta a marturisit ca iși mai dorește copii, dar inca nu este momentul, deoarece fiica ei, Eva, este micuța și vrea sa se bucure de primii ani din viața ei. Cantareața iubește foarte mult copii,…

