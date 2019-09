Stiri pe aceeasi tema

- Lichidator judiciar CONT INSOLV IPURL al debitorului SC OCOLUL SILVIC PRIVAT OBSTEA TULNICI SRL, in dosar faliment 5719/91/2013 pe rolul Tribunalului Braila scoate la vanzare prin licitatie publica suprafata de 1547 mp teren arabil extravilan Tulnici, evaluat si identificat prin Raportul de evaluare…

- Regia Autonoma "Administrarea Domeniului Public si Privat" RAEDPP Constanta va organiza in zilele urmatoare licitatie publica cu plic inchis, in vederea inchirierii spatiilor comerciale pe care le administreaza.RAEDPP detine spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situate atat in piete, cat…

- 1. Informații generale: Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Zemeș, județul Bacau, cu sediul in comuna Zemeș, strada Principala, nr. 200, telefon 0234 383037, fax 0234 383303, C.U.I. 4277935, e-mail:... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Lichidator judiciar CONT INSOLV IPURL al debitorului A.J.C.M Vrancea, scoate la vanzare spațiu comercial in suprafața de 51,15 mp (dintr-un total de 175 mp) situat la parter, B-dul Unirii nr. 9, bl. 9, Focșani, amplasat in spatele altui spatiu comercial mai mare (suprafata totala de 175 mp) evaluat…

- Lichidator judiciar CONT INSOLV IPURL al debitorului SC OCOLUL SILVIC PRIVAT OBSTEA TULNICI SRL, in dosar faliment 5719/91/2013 pe rolul Tribunalului Braila scoate la vanzare prin licitație publica suprafața de 1547 mp teren arabil extravilan Tulnici și bunurile mobile, ambele evaluate si identificate…

- Directia Naționala de Probatiune, cu sediul in București, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, demareaza procedura de inchiriere a unui spațiu pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Probatiune Bacau. Documentația de atribuire a contractului de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna august 2019 a fost initiat…

