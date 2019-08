ANUNŢ IMPORTANT pentru toţi salariaţii din ROMÂNI. Apare un nou tip de CONCEDIU Sunt vizați angajatii cei care au copii in varsta de pana la opt ani. Aceștia pot cere angajatorului un program flexibil de munca, potrivit directivei europeana nr. 1.158/2019. Aceasta trebuie transpusa pana la inceputul lunii august 2022. Limita de varsta este de 8 ani, dar fiecare stat din UE poate sa impuna o limita mai mare. Refuzul angajatorului va trebui motivat, scrie in proiect. Toti angajatii din Romania sunt vizati de aceste schimbari! Salariile romanilor, modificate Angajatorul poate reveni la un program normal inainte de a i se termina perioada in care ar fi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Tichetele de vacanta au determinat in ultimul an atat prelungirea sezonului estival, inregistrandu-se cresteri a vanzarilor cu precadere in lunile mai, iunie si septembrie, aceeasi tendinta fiind observata si pentru statiunile montane si cele balneoclimaterice, au declarat pentru Agerpres reprezentanti…

- Borussia Dortmund a anuntat, miercuri, imprumutul lui Andre Schurrle (28 de ani) la Spartak Moscova, formatie din prima liga rusa, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Anunț de ultima ora de la BNR! S-a decis azi: Apare o noua bancnota in Romania! Schurrle va juca timp de un sezon la Spartak…

- Cel putin 12 persoane au murit in orasul pakistanez Karachi in urma inundatiilor produse in sezonul musonic, afirma surse medicale, citate de cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax.Cele mai multe decese s-au produs prin electrocutare, in conditiile prabusirii stalpilor liniilor de inalta…

- Trupa britanica Kinks va lansa in luna octombrie o ediție aniversara a albumului lor ”Arthur Or The Decline And Fall Of The British Empire”, de acum 50 de ani, incluzand materiale inedite, arata ContactMusic.net, potrivit Mediafax.Noul material discografic va include cinci piese inedite dar…

- Anunț important pentru femeile din Romania. Noua Lege a pensiilor vine cu mari surprize pentru ele, dar mai ales pentru cele care au mai mulți copii. Potrivit legii, varsta standard de pensionare este de 65 de ani, iar stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati.…

- Valul de emigranți romani care cauta un viitor mai bun in strainatate ramane in creștere și in 2019, astfel ca piața din Romania define tot mai deficitara la nivel de forța de munca. Motivul? Salariile mai mari și condițiile de munca mai bune ii determina sa-și paraseasca locurile natale și sa mearga…

- Aproximativ unul din sase tineri (16,5% sau in jur de 15 milioane) din tarile Uniunii Europene nu avea in 2018 un loc de munca sau nu urma niciun program educational ori de formare, cel mai ridicat procentaj fiind in Italia (28,9%), Grecia (26,8%), Bulgaria (20,9%) si Romania (20,6%), arata datele…

- Elaborarea Codului administrativ si a Codului de procedura administrativa a constituit propunerea Asociatiei Comunelor din Romania, sustinuta si de celelalte structuri ale autoritatilor administratiei publice locale, inca din anul 2004. Astfel, edilii vor adoptarea in regim de urgenta a acestor coduri…