- Asociatia Elevilor din Constanta a cerut primarului si Consiliului Local Municipal alocarea de bani pentru asigurarea pazei in unitatile scolare din oras. Elevii sustin ca lipsa fondurilor, invocata anii trecuti de catre Primarie, nu mai sta in picioare, municipalitatea avand un excedent bugetar de…

- PSD se reunește in forul de conducere, pentru a finaliza evaluarea secretarilor de stat din Guvernul Dancila. Reuniunea Comitetului Executiv National (CExN) al PSD va avea loc la sediul central al partidului, incepand cu ora 16.00. Tot atunci se așteapta o poziție oficiala a partidului in urma scandalului…

- Presedintele Comisiei pentru invatamant din Senat, Liviu Pop, a declarat luni, in legatura cu sustinerea probelor orale la Bacalaureat, ca aceste competente se sustin in timpul semestrului al II-lea, iar probele scrise - dupa absolvirea liceului, chiar daca in lege sunt "alineate care se contrazic".…

- Primele probe ale bacalaureatului, competențele lingvistice și digitale, ar fi ilegale. Acest lucru este susținut de președintele Comisiei pentru Educație a PNL. El motiveaza aceasta afirmație prin faptul ca în Legea Educației unul dintre articole spune clar: dreptul de a susține bacalaureatul…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) a depus la Ministerul Educatiei o plangere prealabila prin care cer ministrului Valentin Popa sa revoce ordinul 3.027/2018 care prevede mai multe modificari ale Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) solicita Ministerului Educatiei sa abroge articolul din Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant care prevede ca elevii trebuie sa depoziteze telefoanele mobile in spatii speciale amenajate pe durata orei de curs. In cazul in care…

- Asociatia Elevilor din Constanta a anuntat, vineri seara, pe Facebook, ca a inceput demersurile pentru revocarea prevederii prin care elevii sunt obligati sa isi depoziteze telefoanele mobile in spatii speciale amenajate pe durata cursurilor. "Conform legii, Ministerul Educatiei are 30 de zile in care…

- Prin eliminarea calificativelor, Liviu Pop dorește introducerea modelului de notare european. „Si eu o sa depun un proiect de lege prin care vreau sa eliminam calificativele in invatamantul primar. Sa nu mai fie calificative pentru elevi, dar asta este parerea mea. Pana nu o sa discut in…

- Senatorul PSD Liviu Pop, presedintele Comisiei pentru invatamant, a declarat luni ca doreste eliminarea calificativelor in invatamantul primar, mentionand ca va initia un proiect de lege in acest sens. "O sa depun un proiect de lege prin care vreau sa eliminam calificativele in invatamantul primar,…

- Social-democratul Liviu Pop, presedintele Comisiei pentru invatamant din Senat, a declarat luni ca, in cazul incidentului de la liceul din Copsa Mica, elevii nu trebuie sanctionati. "Nu stiu daca s-a finalizat Comisia de disciplina din unitatea scolara respectiva. Nu trebuie sanctionati elevii",…

- 'Apropo de marea dezbatere, il felicit pe Florin Citu ca a fost ales presedinte al Comisiei economice. El este vicepresedinte economic al partidului, ales la Congres, intr-o competitie extrem de dura cu Viorel Catarama, care l-a concurat, care este unul dintre comunicatorii cei mai buni ai partidului…

- Asociatia Elevilor din Constanta condamna masurile luate de ISJ Sibiu in cazul elevelor care l-au filmat pe un preot in timp ce acesta „s-ar fi scarpinat” la ora de religie. Totodata, elevii constanteni spun ca oficialii au ales sa ascunda gunoiul sub pres si de aceasta data.

- Fostul ministru al Sanatații, Florian Bodog, iși primește recompensa, dupa ce a fost mazilit din Guvern, in locul sau fiind numita Sorina Pintea.Liderul grupului PSD din Senat, Șerban Nicolae, a anunțat ca Florian Bodog va prelua Comisia de Sanatate din Senat, inlocuindu-l pe Ion Rotaru.…

- Relațiile dintre Ecaterina Andronescu și Liviu Dragnea au intrat in era glaciara. Totul a pornit in Comitetul Executiv in care Liviu Dragnea il dorea executat pe Mihai Tudose. Atunci, Ecaterina Andronescu a luat cuvantul și le-a transmis celor doi lideri PSD sa plece acasa, daca nu reușesc…

- Senatoarea PSD, Ecaterina Andronescu, a fost inlocuita din functia de presedinte al Comisiei de Invatamant de la Senat cu fostul sef de la Educatie, Liviu Pop, au precizat surse din PSD. Hotararea a fost luata, luni, in cadrul sedintei grupului senatorilor social-democrati.

- Juncker a atasat mesajului un comunicat in care o felicita pe Dancila si din partea Comisiei. El isi evoca discursul despre "starea Uniunii din septembrie", in care aminteste ca a spus ca "Uniunea Europeana nu ar fi intreaga fara Romania" si adauga ca "Romania nu ar fi intreaga fara ancora constanta…

- Clujul merge in misiune economica in Iordania Consiliul Județean Cluj a gazduit o intalnire de lucru in cadrul careia au fost analizate o serie de aspecte practice referitoare la organizarea unei misiuni economice in Iordania. Beneficiind de patronajul Casei Regale a României, misiunea…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, vineri, la Constanta, ca la inceputul saptamanii viitoare se va decide componenta noului Guvern si ca nu este important ca el sa fie ministru, ci ca programul de guvernare sa continue, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Instalarea camerelor de supraveghere in clase sau prezenta unui parinte in timpul orelor sunt cateva dintre masurile pe care ministrul Educatiei se gandeste sa le implementeze in scoli pentru a incerca sa diminueze fenomenul violentei. Prezent astazi, la Colegiul National Constantin Bratescu din Constanta,…

- In ședința Consiliului Local Brașov din 27 octombrie 2017 s-a aprobat acordarea de burse elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Brasov, pentru anul scolar 2016-2017- semestruI I. La viitoarea ședința ordinara de plen, consilierii locali vor dezbate și aproba fondurile necesare…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC), Asociatia Elevilor din Calarasi (AECL), Asociatia Elevilor din Maramures (AEM) si Asociatia Elevilor din Bacau (AEBC) au transmis joi, printr-un comunicat de presa, ca este lipsita de substanta actuala dezbatere din spatiul public cu privire la propunerile Ministerului…

- Anul 2018 a inceput cu vești bune pentru elevii din ciclul primar, care invața la Colegiul Tehnic ”Apulum” din Alba Iulia. Micuții pot servi masa de pranz, in regim de catering, in incinta școlii, incepand cu 15 ianuarie 2018, intr-o sala nou amenajata și dotata conform ultimelor reglementari. Lucrarile…

- In lumea politica deja circula zvonul ca mai multi ministri isi vor anunta demisia, impreuna cu premierul Mihai Tudose.Este vorba despre vicepremierul Marcel Ciolacu, Marius Nica, de la Fonduri Europene, Felix Stroe Transporturi , Mircea Titus Dobre Turism si, posibil, Lucian Romascanu, de la Cultura,…

- Violenta in scoli a scazut cu 60 la suta, de la 32.000 de cazuri, la 14.000, iar cele semnalate dupa ce au fost filmate cu telefonul mobil sunt putine, a declarat, vineri, ministrul Educatiei, Liviu Pop, care este de parere ca nu va fi un pericol daca elevii nu vor mai avea mobilul pe banca.

- Asociația Elevilor din Romania condamna dur modul in care Ministerul Educației Naționale a modificat Regulamentul de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar (ROFUIP), care reglementeaza modul de funcționare a școlilor.Președintele Asociației Elevilor din Constanța, Alexandru…

- Decizia Ministerului Educatiei de modificare a regulilor in scoli, prin care telefoanele mobile ale elevilor vor trebui sa fie depozitate in locuri speciale, la ore, astfel incat sa nu afecteze activitatea la clasa, este criticata de reprezentantii elevilor. Asociatia Elevilor din Constanta considera…

- In 2018, simularile la examenele naționale se vor da concomitent. Astfel, simularea evaluarii naționale pentru elevii claselor a VIII-a si cea a examenului de Bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a si a XII-a se vor da simultan și vor incepe pe 13 martie cu proba scrisa la limba și literatura romana.…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au emis astazi mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare. Potrivit minutei instantei, se admite cererea formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ndash; Directia Nationala…

- Elevii nu vor mai fi obligati sa faca de serviciu pe scoala sau sa poarte uniforma unitatii de invatamant, insa au obligatia ca la inceputul orei sa isi depoziteze telefoanele mobile in locul special amenajate in clasa, prevede noul regulament de organizare a scolilor, care a fost modificat de catre…

- Președintele comisiei pentru legile justiției a raspuns, joi, criticilor aduse de ș apte ambasade ale statelor UE , dupa votul final din Senat pe cele trei proiecte de reforma din sistemul judiciar. El a spus ca nu este nevoie de avizul Comisiei de la Venetia, deoarece legile, asa cum au fost ele modificate…

- "Cel mai mare buget din ultimii 27 de ani. Peste 6 miliarde de euro. Prin proiectul de buget pe anul 2018, pentru actiunea de invatamant s-au prevazut credite bugetare in suma de 27.044 de miliarde de lei", este mesajul postat de Liviu Pop saptamana trecuta pe pagina sa de Facebook. Insa expertii in…

- Comisiile pentru invatamant, stiinta, tineret si sport din Camera Deputatilor si Senat au avizat, marti, cu 19 voturi "pentru" si 11 "impotriva", bugetul pe anul 2018 pentru Ministerul Educatiei Nationale, fiind aprobate si insusite toate amendamentele inaintate de parlamentari care suplimenteaza…

- "Avem o preocupare constanta in ceea ce priveste domeniul smart city, de aceea vom publica pe SEAP, in cateva zile, anuntul privind demararea procedurii de achizitie pentru o strategie smart city pentru Capitala. Ne dorim acest lucru pentru ca avem foarte multe propuneri care sunt extrem de interesante…

- Preșcolarii și elevii din ciclul primar, de la secția romana și de la secția maghiara, din județul Covasna, sunt invitați sa participe la concursul de creație „In lumea basmelor”, cu lucrari de creație plastica sau cu poveștiri. Competiția se deruleaza in cadrul unui proiect educațional inițiat de…