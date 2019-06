Anunţ de ultimă oră al Guvernului! Ce se întâmplă cu serviciile de ride-sharing "Activitatea serviciilor de ride-sharing, precum cele prestate de Uber, Bolt sau Clever este obligatoriu sa intre in legalitate, in spiritul eliminarii discriminarii si a incurajarii concurentei loiale. Am adoptat ieri proiectul de act normativ privind reglementarea acestor servicii si urmeaza sa stabilim, dupa un proces de consultare publica cu toti cei interesati si parcurgerea etapelor legale si procedurale, formula optima de functionare. Relatia dintre cerere si oferta trebuie sa fie una corecta, care sa duca la servicii de calitate si sa asigure transportul pasagerilor in conditii de siguranta,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

