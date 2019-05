Stiri pe aceeasi tema

- Institutul pentru Cercetari in Economie Circulara si Mediu “Ernest Lupan” (IRCEM), impreuna cu Green Group și Primaria Muncipiului Buzauau organizat in 16 mai 2019, incepand cu orele 09:00, la Sala Nicu I. Constantinescu a Primariei, conferința de mediu ”SCALAREA ECONOMIEI CIRCULARE PENTRU GESTIONAREA…

- O unitate spitaliceasca și mai multe persoane fizice au sunat recent la 1911 pentru a raporta incidente de securitate cibernetica, a anunțat miercuri Ministerul Comunicațiilor. La numai cinci zile de la operaționalizarea numarului unic 1911 apelabil din toate rețelele de telefonie la tarif normal, 87…

- Wittronic SRL, cu sediul in Str. Calea Moților, sector A, nr. 19, localitatea Jimbolia, județul Timiș a derulat, incepand cu data de 08.05.2018... The post Comunicat de presa – Finalizarea proiectului ”Extinderea activitații companiei Wittronic SRL din localitatea Jimbolia, județul Timiș” appeared first…

- Comunicat de presa PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI CU TITLUL “REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE BROADBAND IN ZONELE ALBE NGA DIN JUDEȚUL DOLJ” is a post from: Ziarul National Comunicat de presa PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI CU TITLUL “REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE BROADBAND IN ZONELE ALBE NGA DIN JUDEȚUL…

- S.C. DAN TRANSPORT HIDROCONSTRUCTIA S.R.L. cu sediul in Prundu Bargaului, Str. Principala, nr. 5, Sat Prundu Bargaului, Comuna Prundu Bargaului, judetul ... The post Anunț de presa. Finalizarea proiectului „Inovarea activitatii Dan Transport Hidroconstructia SRL prin prestarea de servicii noi” appeared…

- Comunicat de presa PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI CU TITLUL “INVESTIȚII IN INFRASTRUCTURA BROADBAND IN JUDEȚUL VASLUI” is a post from: Ziarul National Comunicat de presa PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI CU TITLUL “INVESTIȚII IN INFRASTRUCTURA BROADBAND IN JUDEȚUL VASLUI” is a post from: Ziarul National

- Cluj-Napoca este in aceste zile capitala europeana a Startup-urilor, cu ocazia Startup Europe Summit 2019 (SES), eveniment cheie al Comisiei Europene dedicat ecosistemului de tehnologie si startup-urilor. Manifestarea a reunit 600 de lideri din cadrul ecosistemului antreprenorial european. Comisarul…

- Comunicat de presa: Finalizarea proiectului “Cresterea competitivitatii Intrabit Company SRL prin crearea noului produs Intrabit SMS Gateway” is a post from: Ziarul National Comunicat de presa: Finalizarea proiectului “Cresterea competitivitatii Intrabit Company SRL prin crearea noului produs Intrabit…