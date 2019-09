Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii echipei feminine de baschet Phoenix Stiinta Constanta au anuntat ca a fost numit un nou antrenor, Carmin Popa, in locul lui Predrag Stanojcic.La vremuri noi, oameni noi Dupa doi in care am bifat impreuna cele mai mari performante din istoria clubului si ale baschetului feminin constantean,…

- La categoria Under 19, CFR Cluj a câstigat cu 3-0 pe terenul celor de la Ardealul Cluj si se afla pe locul 1 cu 25 de puncte acumulate în primele noua etape disputate. Formatia din Gruia este urmata în clasament de UTA Arad (23 de puncte); Universitatea Craiova (18), Ardealul Cluj…

- Mirel Radoi i-a convocat initial pentru postul de portar pe Marian Aioani (Chindia Târgoviste), Ionut Rus (Turris Turnu Magurele) si Andrei Vlad (FCSB), dar ultimul s-a accidentat la mâna si nu va putea face deplasarea în Danemarca pentru primul joc din calificarile Campionatului…

- Runda a 7-a de la Liga Elitelor se anunta foarte interesanta si importanta pentru echipele Baniei. Astfel, Universitatea Craiova intalneste sambata, pe stadionul „Aripile”, pe Universitatea Cluj. Meciul de la Under 19 este programat de la ora 10.00, cel de la Under 17.00, de la 12.00. Disputele de pe…

- FCSB are, de astazi, un nou antrenor principal. „Ros-albastri” vor fi pregatiti de Bogdan Arges Vintila, cel care are obiectivul clar de a duce echipa in grupele Europa League. Fostul portar a fost prezentat, in urma cu cateva minute, intr-o conferinta de presa care a avut loc la resedinta patronului…

- Fostul international Cristian Chivu a fost promovat si va antrena echipa sub 17 ani a clubului Internazionale Milano, a anuntat gruparea italiana.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize in topul increderii "O noua aventura si pentru Cristian Chivu, care va…

- Cristi Dulca, noul antrenor al U Cluj, a spus ca Universitatea Cluj va ținti la promovare in Liga 1. ”Acesta este obiectivul, pentru ca Universitatea Cluj trebuie sa ajunga in Liga 1, unde ii este locul. Foarte multe echipe de tradiție ar trebui sa fie acolo. Acest campionat va fi mult mai dificil,…

- Cristi Dulca, antrenor la U Cluj. Cristian Dulca a semnat, astazi, un angajament cu FC Universitatea Cluj si este noul antrenor principal al ”Șepcilor roșii”.In varsta de 46 de ani, Dulca a mai pregatit-o pe “U” in ediția 2009-2010, la capatul careia echipa noastra a reușit promovarea in Liga 1, dar…