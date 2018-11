Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a declarat duminica, la Bruxelles, ca desi are mai multe divergente cu Guvernul, pregatirile pentru preluarea Presedintiei Consiliului UE de catre Romania nu se numara printre ele, precizand ca nu are intentia sa exporte pe plan extern neintelegerile interne. "Toate lucrurile…

- "Preafericirea Voastra, va multumesc pentru calda invitatie de a participa la ceremonia de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului. Din pacate, din motive care tin de agenda europeana, nu voi putea lua parte la evenimentul de duminica, 25 noiembrie 2018", arata Iohannis in scrisoare. Presedintele…

- Antonio Tajani, președintele Parlamentului European, susține ca a momentul aderarii Romaniei la Spațiul Schengen trebuie accelerat.''A venit momentul sa acceleram aderarea Romaniei la Schengen.'', a spus Antonio Tajani.

- Antonio Tajani, președintele Parlamentului European, a declarat joi ca este mulțumit de elementele de baza ale acordului de Brexit negociat de UE cu Marea Britanie, menționand drepturile cetațenilor și chestiunea frontierei intre Irlanda și regiunea britanica Irlanda de Nord, informeaza Reuters,…

- Președintele Klaus Iohannis a imbinat utilul cu placutul in cadrul vizitei sale in Italia, combinand intalnirile cu oficiali din Peninsula cu vizitele turistice. Klaus Iohannis a vizitat ieri situl arheologic Pompei, fiind insoțit de soția sa, Carmen Iohannis.Miercuri, la Bruxelles a avut…

- Miercuri, la summitul Uniunii Europene pentru Brexit, nu s-au inregistrat progrese suficiente pentru a justifica o noua reuniune la varf in noiembrie, a declarat agentiei France Presse o sursa europeana a carei identitate nu este dezvaluita. Reuters si DPA au obtinut informatii similare, de…

- Fostul ambasador britanic la Uniunea Europeana, Ivan Rogers, a avertizat vineri ca riscul unei crize provocate de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar este mai mare decat situatia cu care se confrunta in prezent pietele financiare, transmite Reuters, care citeaza cotidianul The Guardain.…