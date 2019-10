ANSVSA: Şase focare active şi 99 de cazuri la mistreţi, înregistrate în Bărăgan Sase focare de pesta porcina africana si 99 de cazuri la mistreti sunt active in prezent in judetul Calarasi. Autoritatile au platit, pana la aceasta data, despagubiri in valoare de 19.220.010 de lei. La nivel national, boala este conformata in 337 de localitati din 25 de judete, cu un numar de 1.105 de focare, in scadere fata de 24 septembrie cand au fost raportate 1.223 focare. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

- Zece focare de pesta porcina, dintre care 3 inregistrate in exploatatii profesionale, si 99 de cazuri la mistreti sunt active in judetul Calarasi. Pana la data de 24 septembrie au fost platite despagubiri pentru 325 de exploatatii, in valoare de peste 19 milioane de lei.

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 346 de localitati din 25 de judete, cu un numar de 1.185 de focare (dintre care 12 focare in exploatatii comerciale si 6 focare in exploatatii de tip A). In alte 4 judete exista doar cazuri la mistreti. In total au fost eliminati 462.459 de porci afectati de…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 316 de localitati din 25 de judete, cu un numar de 1108 de focare (dintre care 11 focare in exploatatii comerciale si 5 focare in exploatatii de tip A). In judetul ialomita sunt confirmate 19 focare in gospodarii si 158 de cazuri la mistreti.

- Din totalul focarelor, 11 sunt in exploatatii comerciale si cinci in exploatatii de tip A. In alte patru judete exista doar cazuri de pesta porcina africana la mistreti.Cele mai multe focare active de pesta porcina africana sunt in prezent in judetul Teleorman - 291 de focare in gospodariile…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 316 de localitati din 25 de judete, cu un numar de 1108 de focare (dintre care 11 focare in exploatatii comerciale si cinci focare in exploatatii de tip A). In alte patru judete exista cazuri doar la mistreti. In total au fost eliminati 449.452 de porci afectati…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 169 de localitati din 22 de judete, cu un numar de 581 de focare (dintre care 3 focare in exploatatii commerciale si un focar intr-o exploatatie de tip A). In alte 4 judete exista doar cazuri la mistreti. In total, pana la 1 august, au fost eliminati 378.394…

- Conform unui comunicat remis Agerpres, au fost eliminati 372.325 de porci afectati de boala si exista 1.660 de cazuri la mistreti.In total au fost stinse 1.246 de focare, respectiv 24 de focare in judetul Satu Mare, 3 focare in judetul Dambovita (dintre care unul intr-o exploatatie de tip…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in prezent in 140 de localitati din 20 de judete, cu un numar de 416 focare (dintre care un focar intr-o exploatatie de tip A), iar in alte 4 judete exista doar cazuri la mistreti. Conform unui comunicat remis AGERPRES, au fost eliminati 372.325 de porci afectati…