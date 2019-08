ANSVSA a dat amenzi de aproape 858.000 lei în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală Controalele s-au derulat in unitatile care desfasoara activitati in domenii precum fabricarea produselor de morarit, a painii si produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a bauturilor racoritoare si alcoolice, precum si unitati de depozitare - alimentare, seminte, legume fructe.



"Controalele au vizat aspecte privind calitatea spatiilor in care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum si cele de depozitare a materiilor prime si produselor finite, controlul daunatorilor, evidenta documentelor si a informatiilor privind sistemul HACCP, conditiile de igiena si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

