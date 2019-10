Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a finalizat in data de 01.10.2019 doua investigații la operatorii Raiffeisen Bank S.A. și Vreau Credit S.R.L. constatand urmatoarele:Raiffeisen Bank S.A. a incalcat prevederile art. 32 alin. (4) coroborat cu art.…

- Luni, 5 august a.c., la sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc cea de a patra Ședința extraordinara a Comitetului Interministerial privind sistemul apelurilor de urgența 112. In contextul indeplinirii masurilor stabilite in ședința de vineri, 2 august, respectiv definitivarea proiectului…

- Asociația Speciliștilor in Confidențialitate și Protecția Datelor din Romania (ASCPD) atrage atenția asupra celei mai mari breșe de securitate din Europa de Est. Date personale, incluzand informații financiare a peste 5 milioane de persoane, au fost sustrase din bazele de date ale le Agenției Naționale…

- Intrat în vigoare de un an, Regulamentul General de Protecție a Datelor Personale, faimosul GDPR, mai face o „victima” în rândul firmelor din România: un hotel a fost amendat de statul român dupa ce persoane neautorizate au facut poze la o lista de clienți și…

- Unicredit Bank a primit prima amenda din România pentru nereguli în aplicarea Regulamentului European pentru Protecția Datelor (GDPR). Banca a fost amendata de Protecția datelor cu 130.000 de euro, la capatul unei investigații în care s-a constatat ca banca dezvaluia datele privind…

- Cel mai important moment pentru companiile din Romania dupa intrarea in vigoare a GDPR a fost cu siguranța data de 27 iunie 2019, cand Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a impus prima amenda, in cuantum de aproximativ 130.000 de euro, pentru incalcarea…

- Dupa intrarea in vigoare a GDPR, a fost aplicata prima amenda la data de 27 iunie 2019, cand Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a sanctionat cu aproximativ 130.000 de euro incalcarea regulamentului 2016/679 de catre o instituție bancara. Raportata…

- Romania ocupa locul al doilea, dupa Polonia, in topul amenzilor acordate in Europa Centrala si de Est in acest prim an de aplicare a Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR), dupa ce Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a sanctionat…