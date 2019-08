ANPIS: Suma totală plătită în iulie pentru ajutorul social a depăşit 44 milioane de lei In iulie 2019, au beneficiat de acest ajutor social 168.947 persoane. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in judetele Dolj - 11.147 persoane, Buzau - 9.156 si Bacau - 8.996. La finele lunii iulie, erau suspendati de la plata 17.592 beneficiari, cei mai multi din Dolj - 1.459, Bacau - 1.104 si Botosani - 1.091. Cea mai mare valoare a sumei medii platite (drepturi curente) a fost inregistrata in judetele Salaj - 332,87 lei, Brasov - 310,49 lei si Mures - 304,3 lei. De asemenea, in iulie 2019, au fost efectuate alte plati (restante, reluari in plata, plati neachitate, corectii etc.)… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

