Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenul substituirii produselor obținute din lapte (branza, telemea, cașcaval, unt) este inca frecvent practicat in unitațile de alimentație publica, au constatat inspectorii ANSVSA, ANPC și ai MADR, care au controlat 708 unitați de alimentație publica, din care 40% foloseau grasimi hidrogenate. Autoritatea…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a efectuat, in 2018, un numar de 94.883 de controale la nivel national si a aplicat amenzi in valoare de peste 80,43 milioane de lei, potrivit datelor prezentate, joi, de catre Marius Pirvu, presedintele institutiei, intr-o conferinta de presa.…

- Substituirea produselor obtinute din lapte cu grasimi hidrogenate si dezinformarea consumatorilor au atras amenzi in valoare de 1,274 milioane de lei si sanctiuni cu avertisment in 35 cazuri, in urma controalelor efectuate in acest an la 520 de unitati alimentare (patiserii, laboratoare cofetarie/patiserie,…

- Substituirea produselor obtinute din lapte cu grasimi hidrogenate si dezinformarea consumatorilor au atras amenzi in valoare de 855.000 lei pentru 110 dintr-un total de 284 de unitati controlate in perioada 21 ianuarie – 8 februarie 2019, a anuntat, vineri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Ministerul Mediului, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor și Ministerul Sanatații au elaborat normele metodologice de aplicare a legii privind combaterea risipei…

- Zeci de unitați alimentare au fost amendate cu o suma totala de 661.219 lei, pentru nereguli ce au vizat substituirea produselor procesate din lapte cu specialitați pe baza de grasimi hidrogenate și dezinformarea consumatorilor, dar și pentru incalcarea normelor igienico-sanitare și siguranța alimentara,…

- FOTO – Arhiva Sanctiuni contraventionale in valoare de 661.219 lei au fost aplicate pentru nereguli precum dezinformarea consumatorilor si substituirea produselor procesate din lapte cu specialitati pe baza de grasimi hidrogenate, dar si cele privind incalcarea normelor igienico-sanitare si siguranta…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor au reluat activitatile de control desfasurate in anul 2018, pentru a evalua corectitudinea practicilor comerciale…