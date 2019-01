Stiri pe aceeasi tema

- Personalul cu atribuții de control din cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) va putea sa achiziționeze bunuri sau servicii in scopuri de testare, daca este necesar sub o alta identitate (mystery shopping),inclusiv de a le inspecta și de a le observa, studia, dezasambla…

- ANPC a pus în discutie publica proiectul ordonantei de urgenta privind modificarile si completarea unor acte normative referitoare la protectia consumatorilor, privind creditele de consum, practicile incorecte ale comerciantilor si clauzele abuzive din anumite contracte.

- Simona Gherghe este o graviduța cu… pofte de shopping! (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Vedeta Antenei 1 se menține in forma la mall. La randul sau, Razvan Sandulescu este un soț grijuliu și nu o lasa nicio clipa singura. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate,…

- Aproximativ 60% dintre companii erau, in 25 mai, in plin proces de implementare a cerintelor Regulamentului General de Protectie a Datelor (GDPR), imediat dupa data aplicarii acestuia, potrivit unui sondaj realizat pe 56 de firme si publicat joi de firma de consultanta PwC Romania. Prin acest…

- Producatorii auto din Germania au acceptat sa cheltuiasca pana la 3.000 de euro per vehicul pentru a ajuta la reducerea emisiilor, in conditiile in care Guvernul si industria auto cauta masuri pentru atenuarea poluarii din marile orase, transmit DPA si Reuters. In februarie, un tribunal german…

- Scopul evenimentului din București este de a facilita accesul companiilor britanice din industria DIY pe piața din Romania, fiind parte dintr-o serie de evenimente care au avut loc in principalele capitale europene. Misiunea BRCC este de a incuraja colaborarea dintre jucatorii britanici din industrie…

- Apple și Samsung și-au creat mari probleme de imagine dupa ce Autoritatea pentru concurența italiana a anunțat ca a amendat cele doua companii, in urma plangerilor clientilor care au reclamat ca update-urile software au dus la functionarea mai proasta a telefoanelor mobile.