ANPC Braşov, nereguli găsite la autogările din judeţ "Au fost descoperite deficiențe extrem de grave care pot pune in pericol sanatatea și viața consumatorilor, cum ar fi: autobuze intr-o stare avansata de degradare cu anvelope uzate extrem, mult mai mulți calatori (in special copii care vin la școala in Brașov) decat numarul de scaune existente, oprirea in locuri neamenajate si neautorizate pentru debarcarea calatorilor, truse medicale expirate unele chiar din anul 2000, lipsa stingator, lipsa informari necesare, alimentarea cu combustibil a autobuzelor necorespunzatoare cu ajutorul unei stații extrem de vechi si degradata, scaune rupte, parbriz… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, incepand cu ora 6.00, comisarii de la Protectia Consumatorului Brașov au desfașurat o ampla acțiune de control in autogari și pe traseele autobuzelor care deservesc calatorii din județ. „Au fost descoperite deficiențe extrem de grave care pot pune in pericol sanatatea și viața consumatorilor,…

- In aceasta dimineața, polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Satu Mare, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Satu Mare, au efectuat 11 percheziții domiciliare in județ. Acțiunea a vizat destructurarea unei grupari specializate in traficul și consumul…

- Comisarii brasoveni de la Protectia Consumatorului au sanctionat cu amenzi usturatoare si au dispus oprirea activitatii unor comercianti care vindeau produse alimentare, duminica, in cadrul unei manifestari organizate in Piata Sfatului din Brasov, dupa ce au constatat mai multe nereguli. …

- Numire importanta la varful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC)! Comisarul-șef regional Sorin Claudiu Susanu a fost instalat, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa, șef al Corpului de Control de la ANPC. Anterior, Sorin Susanu a condus Comisariatul Regional pentru Protecția…

- In cazul in care situatia nu va fi remediata, se poate aplica o sanctiune contraventionala, precum si masura complementara a suspendarii dreptului de utilizare a microbuzului pentru sase luni.

- Produse alimentare expirate de 2 ani au fost gasite de comisarii CRPC in timpul unui control la un restautant asiatic din Brașov. Comisarii au mai gasit pește și oua despre care nu se știe de unde provin, dar și o plita așezata pe o naveta de bere, in bucatarie, anunța MEDIAFAX.Citește și: Noi…

- Președintele PSD Brașov, Marius Dunca, trage un semnal de alarma cu privire la discursul public adoptat de Florin Cițu, senator PNL, susținand ca singura soluție la derapajele constante ale acestuia este demisia sa din Senatul Romaniei și retragerea sprijinului de catre PNL. „Senatorul PNL Florin Cițu…

- Criminalistii cu experienta spun, totusi, ca procurorii au probele necesare ca sa obtina condamnarea lui Gheorghe Dinca. Andrei Banu, fost politist ciminalist, crede ca resturile gasite acasa la suspect si rezultatele expertizelor care se fac, ii pot convinge pe judecatori, asa cum s-a intamplat si…