Stiri pe aceeasi tema

- Totodata, comisarii ANPC au oprit definitiv de la comercializare produse notificate prin Sistemul de alerta rapida RAPEX al Uniunii Europene in valoare de peste 47.000 de lei.Printre abaterile constatate in timpul verificarilor, se numara prezenta spre vanzare a unor produse interzise comercializarii,…

- „In urma informatiilor aparute in spatiul public referitoare la existenta, pe piata din Romania, a unor jucarii cu laser, cu potential pericol pentru copii, la utilizare, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) s-a autosesizat si a inceput controalele in locuri de comercializare…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunța ca s-a autosesizat in urma informațiilor aparute in spațiul public referitoare la existența, pe piața din Romania, a unor jucarii cu laser, cu potențial pericol pentru copii, la utilizare. Prin urmare, a inceput controalele in locuri…

- „In urma informatiilor aparute in spatiul public referitoare la existenta, pe piata din Romania, a unor jucarii cu laser, cu potential pericol pentru copii, la utilizare, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) s-a autosesizat si a inceput controalele in locuri de comercializare…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor s-a autosesizat in legatura cu posibila existenta pe piata din Romania a unor jucarii cu laser prezumtiv periculoase pentru copii si a demarat controale in regiunea Bucuresti-Ilfov, in locuri unde s-ar putea afla la comercializare astfel de jucarii,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a desfasurat o actiune de verificare a respectarii prevederilor legale la comercializarea articolelor de incaltaminte. Au fost verificati ...

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a aplicat, in urma controalelor desfasurate in perioada 2-16 mai 2019, la nivel national, la marii operatori economici care comercializeaza legume si fructe, amenzi in valoare de peste un milion de lei, conform unui comunicat de presa. “Autoritatea…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a aplicat, in urma controalelor desfasurate in perioada 2-16 mai 2019, la nivel national, la marii operatori economici care comercializeaza legume si fructe, amenzi in valoare de peste un milion de lei, conform unui comunicat remis, sambata, AGERPRES.…