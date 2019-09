Stiri pe aceeasi tema

- Anna Lesko și Dj Vinnie s-au desparțit definitiv dupa 8 ani de relație și, se pare, motivul ar fi intocmai Mike Diamondz, cantarețul cu care artista a fost surprinsa in club, in ipostaze tandre. Mike Diamondz (36 ani) a oferit primele declarații despre relația pe care o are cu Anna Lesko (40 ani) și…

- Desparțirea dintre Anna Lesko și Dj Vinnie a uimit pe toatam lumea, mai ales ca ei formau un cuplu de ani buni și au și impreuna un baiețel. Totul s-ar fi intamplat, insa, dupa ce artista ar fi fost surprinsa sarutandu-se cu nimeni altul decat Mike Diamondz.

- Judecatoria Timisoara a emis o prima sentinta intr-un dosar in care o femeie din Timisoara a contestat o amenda de 500 de lei primita de la Politie pentru ca ar fi sunat la 112 in mod nejustificat. Femeia a primit castig de cauza, dar sentinta nu este definitiva.

- Anna Lesko și partenerul ei, DJ Vinnie, alaturi de care are și un baiețel, s-au desparțit dupa 8 ani de relație. Fostul partener al artistei a confirmat zvonurile, fara sa ofere prea multe informații referitoare la subiect, insa se vehiculeaza ca motivul separarii ar fi fost infidelitatea artistei,…

- Atrage atenția cu fiecare fotografie postata pe rețelele de socializare și la fiecare eveniment, dar intotdeauna, cand a venit vorba de relația cu tatal copilului ei, Anna Lesko a fost discreta. Insa, de curand a aparut o informație potrivit careia Anna Lesko și DJ Vinnie și-au spus „adio”, dupa…

- O noua desparțire in showbiz. Anna Lesko și DJ Vinnie s-au desparțit dupa 8 ani de relație, iar motivul ar fi infidelitatea artistei. Contactat de Spynews.ro, DJ Vinnie a confirmat desparțirea de Anna Lesko, fara a da detaliile care au dus la separarea lor. Adam, fiul Annei Lesko și al lui DJ Vinnie,…

- Tribunalul Bucuresti a respins cererea lui Liviu Dragnea de invalidare a numirii Vioricai Dancila la sefia PSD pe motiv ca Parchetul nu a cerut in instanta dizolvarea PSD Teleorman, motiv pentru care judecatorii nu au avut un temei pentru a pune in discutie participarea la congresul PSD a unei organizatii…