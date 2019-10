ANM: Temperaturi inregistrate, in aceasta dimineata, la statiile meteo din Constanta si Tulcea Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, temperaturile inregistrate la statiile meteo de pe raza judetelor Constanta si Tulcea, inregistrau, la ora 07.00, valori cuprinse intre 9 ordm;C si 14 ordm;C. Cel mai rece este la Cernavoda si Tulcea, acolo unde s au inregistrat 9 ordm;C.Iata si alte tempareturi, inregistrate, tot la ora 07.00:10 ordm;C ndash;Adamclisi, Harsova12 ordm;C ndash; Corugea judetul Tulcea 13 ordm;C ndash; Constanta. Tot aici se resimte si aerul cetos, potrivit Adminis ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

