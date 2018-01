Stiri pe aceeasi tema

- Armata turca a anuntat ca a executat noi atacuri sambata impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in nordul Siriei, in contextul in care o ofensiva terestra pare iminenta, relateaza AFP. Fortele armate turce au afirmat ca au atacat "in situatie de legitima aparare"…

- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa efectueze sambata o vizita in Bulgaria pentru a se intalni cu premierul Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, a anuntat guvernul de la Sofia, potrivit DPA. Merkel si Borisov vor discuta prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului…

- Miercuri seara, in cadrul unei reuniuni a Consiliului de securitate nationala, prezidata de catre presedintele tarii, Recep Tayyip Erdogan, s-a ajuns la concluzia ca Turcia va lua masuri „imediate'' si „ferme'' pentru a se apara de amenintarile care provin din vestul Siriei.

- Papa Francisc il va primi pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Vatican in data de 5 februarie, a anuntat marti Sfantul Scaun, dupa ce cei doi oameni de stat au purtat de mai multe ori discutii telefonice in ultimele saptamani in legatura cu Ierusalimul, informeaza AFP. Papa…

- Presedintele tuc Recep Tayyip Erdogan a amenintat luni ca „va ucide din fasa“ forta kurda „terorista“ pe care Statele Unite intentioneaza sa o infiinteze in Siria si sa o plaseze intr-o zona de la granita cu Turcia, relateaza AFP.

- Contul de Twitter al redactorului-sef al publicatiei germane Der Spiegel, Klaus Brinkbaeumer, a fost sambata seara tinta unui atac cibernetic, fiind utilizat pentru postarea unui mesaj pro-Turcia, transmite DPA, scrie agerpres.ro. Hackerii au postat o imagine a drapelului Turciei si a presedintelui…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a exprimat vineri dorinta presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene de ''normalizare'' a relatiilor cu Turcia vecina, ''fara a ascunde problemele'', relateaza AFP. ''Trebuie sa normalizam relatiile cu…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat miercuri ca Turcia este ''o campioana'' a libertatii presei, potrivit unui comunicat difuzat cu ocazia Zilei jurnalistilor din Turcia, marcata pe data de 10 ianuarie, relateaza agentia DPA.

- Turcia si-a epuizat rabdarea in legatura cu eventuala sa aderare la Uniunea Europeana si nu mai poate astepta inca 50 de ani (pentru a intra in blocul comunitar european, n.r.), a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de DPA, scrie Agerpres. ''Haideţi să nu mai…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a catalogat, marti, decizia justitiei americane de condamnare a unui bancher turc in legatura cu tranzactii ilegale cu Iranul drept o "tentativa de lovitura de stat politica" si un efort comun al FBI si CIA menit sa submineze Ankara, relateaza agentia Reuters.…

- Tehnicianul echipei Kayserispor, Marius Sumudica, a declarat, intr-un interviu pentru cotidianul Sabah, ca presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, face foarte multe pentru fotbalul din tara sa, iar daca Romania ar fi avut un astfel de conducator poate ar fi devenit pana acum campioana mondiala.“Eu…

- Biserica ortodoxa bulgara Sfantul Stefan din Istanbul, numita si ''Biserica de fier'', a fost redeschisa duminica in prezenta liderilor turc si bulgar, presedintele Recep Tayyip Erdogan laudand cu aceasta ocazie politica Ankarei fata de minoritatile religioase, relateaza France Presse.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, intr-un moment in care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce acestea au traversat o grava criza in 2017, informeaza miercuri…

- Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza ineficientei sale in fata coruptiei endemice, va prelua in premiera, incepand de astazi, 1 ianuarie 2018, presedintia Consiliului UE. Bulgaria – care a intrat in Uniunea Europeana in 2007 – aspira sa arunce punti intre Estul si…

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene la 1 ianuarie, aspira sa construiasca punti intre Europa de Est si Europa de Vest, Turcia si Bruxelles, pentru a ajunge la compromisuri privind mai multe probleme arzatoare, intre care politica migratorie, comenteaza France…

- Acordul privind sistemele antiaeriene S-400, care potrivit estimarilor are valoarea de 2,5 miliarde de dolari, a generat preocupari in Occident, in contextul in care Turcia este stat membru al Aliantei Nord-Atlantice. Sistemul antiaerian rus nu poate fi integrat in infrastructura militara NATO.…

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene la 1 ianuarie, aspira sa construiasca punti intre Europa de Est si Europa de Vest, Turcia si Bruxelles, pentru a ajunge la compromisuri privind mai multe probleme arzatoare, intre care politica migratorie, comenteaza vineri…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta in relatii mai bune cu Germania si Uniunea Europeana dupa un an tensionat, potrivit unui interviu publicat joi. 'Desigur, dorim...

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au lansat sambata un apel partilor, pe fondul cresterii 'recente si inacceptabile a incalcarilor incetarii focului in estul Ucrainei', 'sa-si asume responsabilitatile' si 'sa puna in aplicare cat mai curand posibil' acordurile…

- ”Ce face liderul Americii? Profereaza amenintari. Domnule Trump, nu puteti cumpara cu dolarii dumneavoastra vointa libera si democratica a Turciei", a declarat Recep Tayyip Erdogan, citat de agentia Anadolu. "Unele tari numesc Statele Unite «leagan al democratiei». Acest leagan al democratiei…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat, miercuri, ca noua sa coalitie de guvernare se va concentra pe lupta impotriva antisemitismului, dupa ce Israelul a transmis ca nu va coopera cu niciun ministru austriac din formatiunea de extrema-dreapta FPO, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Turcia va aduce in atentia Adunarii Generale a ONU rezolutia prin care se solicita SUA sa-si retraga declaratia privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, a anuntat marti presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters. Rezolutia a fost introdusa luni in…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan indeamna la sustinerea unei rezolutii cu caracter neconstrangator la Adunarea Generala a ONU privind anularea recunoasterii Ierusalimului drept capitala Israelului de catre presedintele american Donald Trump, relateaza The Associated Press. Erdogan a lansat…

- In cadrul reuniunii trilaterale intre cancelarul german Angela Merkel, premierul bulgar, Boiko Borisov, si premierul grec Alexis Tsipras, la Bruxelles, Borisov a respins suspiciunile germane ca granita bulgara este traversata masiv de imigranti ilegali. In ultima perioada, Germania inregistreaza din…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a inaugurat vineri cu mare pompa prima linie de metrou automata din Istanbul, un proiect de infrastructura asteptat cu nerabdare de milioane de locuitori exasperati de...

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au declarat vineri, la finalul Consiliului European de la Bruxelles, ca doresc sa ajunga la o pozitie comuna cu privire la reforma zonei euro, la summitul european din martie 2018, transmite AFP.'Vrem sa ajungem pana in…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a eliberat in urma cu cateva saptamani pe activistii tatari din Crimeea, liderii Mejlisului – Ahtem Chiygoz și ilmi Umerov – în schimbul a dosi asasini ai serviciilor ruse, care au fost prinsi de politia turca, a declarat deputatul ucrainean Mustafa…

- Recep Tayyip Erdogan se plaseaza in centrul valului de indignare provocat de decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului. Presedintele turc i-a invitat pe liderii lumii musulmane la Istanbul, pentru a-si coordona actiunile in acest dosar, dar si pe omologul sau rus…

- UPDATE Presedintele american, Donald Trump, va anunta miercuri recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si va ordona inceperea procesului de mutare a ambasadei americane de la Tel Aviv, au indicat inalti oficiali ai guvernului SUA, care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citati de agentiile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat miercuri pe principalul sau oponent Kemal Kilicdaroglu ca a mintit si a anuntat ca va depune plangere impotriva lui pentru ca a acuzat unele din rudele sale ca au transferat mai multe milioane de dolari in contul unei societati offshore, relateaza…

- Intr-o discuție telefonica, Trump i-ar fi promis lui Erdogan ca SUA nu va mai inarma kurzii din Siria, chiar daca aceștia au jucat un rol esențial in indepartarea ISIS din Rakka, transmite ministrul de externe turc citat de BBC News. Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat ca președintele…

- Cadrele didactice au fost arestate la Ankara, dupa ce procurorii locali au emis mandate pe numele lor, alaturi de alti 56 de profesori. Operatiunile continua in aceasta investigatie. Anterior, profesorii in cauza au fost suspendati din invatamant in cadrul unei anchete privind legaturi cu…

- Liderii Uniunii Europene au convenit sambata bugetul pentru anul 2018, iar fondurile destinate Turciei au fost reduse dupa ce au fost invocate indoieli cu privire la angajamentul Ankarei pentru respectarea democratiei si a drepturilor omului, relateaza site-ul Politico. Cancelarul german Angela Merkel…

- Supranumit ''Hercule de buzunar'', pentru talia sa de numai 1,47 m, Suleymanoglu a fost spitalizat la finele lunii septembrie din cauza unor probleme la ficat, scrie antena3.ro. Citeste si Micul Hercule, Giuliano Stroe, traieste o adevarata drama. Tatal lui este disperat sa gaseasca o salvare…

- Halterofilul turc Naim Suleymanoglu, campion olimpic în 1988, 1992 si 1996, un sportiv legendar în tara sa, a decedat vineri la vârsta de 50 ani într-un spital din Istanbul, relateaza agentia turca Anadolu. Supranumit ''Hercule de buzunar'', pentru…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a prezentat vineri scuze Turciei, in urma unui ”incident” la un exercitiu in Norvegia, in care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan sustine ca a fost prezentat ca un ”inamic”, relateaza AFP. ”Prezint scuzele mele pentru ofensa cauzata. Incidentele au…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis miercuri, cu prilejul unei vizite in Qatar, ca tara sa va continua sa acorde sprijin militar acestui emirat, pe fondul crizei diplomatice in care sunt implicate Doha si Riad din luna iunie, transmite AFP. 'Erdogan a subliniat sprijinul continuu al Turciei…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a intalnit marti cu emirul Kuweitului, in contextul in care criza dintre Qatar si vecinii sai din Golf a intrat in cea de-a sasea luna, informeaza AFP. Erdogan si emirul Kuweitului, seicul Sabah al-Ahmad Al-Sabah, au discutat despre "evolutiile regionale si…

- Recep Tayyip Erdogan i-a transmis lui Mircea Lucescu faptul ca aceasta problema nu poate fi rezolvata peste noapte, intrucat multi fotbalisti straini au contracte. Erdogan a precizat ca, cel mai probabil, limitarea va fi introdusa din 2019. "Multi fotbalisti straini sunt sub contract pana…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, joi, dupa victoria Romaniei in amicalul cu Turcia, ca la echipa nationala se vede mai multa determinare, daruire si spirit de lupta, caracteristici care au lipsit in ultima perioada. "Se vede o noua determinare, aceasta daruire, acest spirit de lupta…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan se va afla in vizita in orașul rusesc Soci pe 13 noiembrie, iar in ziua urmatoare va merge in vizita in Kuweit, a anunțat luni cabinetul sau, relateaza Reuters. Vizita la Soci a președintelui turc va avea loc pe fondul apariției unor informații…

- Reacția sa survine dupa ce, la Consiliul European de toamna, liderii statelor UE au cerut executivului comunitar sa ia in considerare opțiuni de reducere sau redirecționare a fondurilor de preaderare alocate Turciei, avand in vedere erodarea statului de drept in aceasta țara. Inaintea summitului,…