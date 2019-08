Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un alt mesaj pe Twitter, liderul de la Casa Alba a mentionat ca multe persoane l-au acuzat ca este vinovat pentru ''problemele actuale din Hong Kong''. El si-a exprimat speranta ca ''nimeni nu va fi ucis'' in timpul crizei din Hong Kong.Ciocniri violente au avut loc marti seara intre…

- Uniunea Europeana a lansat marti catre toate partile implicate in protestele de la aeroportul din Hong Kong un apel la retinere si a cerut luarea unor masuri urgente pentru detensionarea situatiei, transmite dpa.''In lumina continuarii turbulentelor si a cresterii incidentelor violente…

- Mai multe imagini postate zilele acestea pe rețelele de socializare arata un numar impresionant de vehicule militare chineze indreptandu-se spre orașul Shenzhen, situat la granița cu Hong Kong. Vehicule militare chineze adunate in Shenzhen reprezinta un semnal de avertizare din partea Chinei dupa cele…

- Beijingul a emis marti un avertisment dur catre protestatarii din Hong Kong, amenintand ca "cei ce se joaca cu focul vor pieri de foc", transmit agentiile internationale de presa. Biroul pentru Hong Kong si...

- Marsul de protest urmeaza sa inceapa in cartierul Yuen Long din Hong Kong, unde protestatari antiguvernamentali au fost atacati de infractori in timp ce se indreptau spre casele lor weekendul trecut.Intr-o inregistrare video au aparut barbati purtand tricouri albe si masti lovind manifestantii…

- Mii de manifestanti s-au ciocnit cu fortele de ordine luni dimineata in Hong Kong, in ziua aniversarii intoarcerii orasului sub autoritatea Chinei, autoritatile pregatindu-se de noi proteste masive fata de o lege privind extradarea infractorilor in China, informeaza Reuters potrivit news.ro.Peste…

- Peste 1.000 de persoane, majoritatea studenti imbracati in negru, s-au adunat in fata cladirilor guvernamentale in Hong Kong vineri pentru a protesta fata de un controversat proiect de lege care ar permite extradarea infractorilor in China, relateaza Reuters potrivit news.ro.Activistii au cerut…

- Totul a pornit de la un proiect de lege care le-ar permite autoritatilor din aceasta regiune cu statut special sa extradeze suspecti catre tari cu care nu au acorduri. Oamenii se tem ca legea ar putea fi folosita pentru condamnarea oponentilor politici ai regimului de la Beijing. Fortele de…