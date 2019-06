Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Eco Ruralis si Confederatia Europeana Taraneasca Via Campesina va organiza luni e o manifestatie publica pentru promovarea drepturilor taranilor si a agriculturii la scara mica, care se va desfasura la Palatul Parlamentului, in fata Camerei Deputatilor - Alveola Parc Izvor. La acest…

- In perioada 30-31 mai 2019, municipiul Buzau a fost gazda reuniunii informale a Grupului de Lucru privind Chestiuni Comerciale (WPTQ), sub mandatul Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Grupul de lucru WPTQ reprezinta principalul format de lucru, la nivelul Consiliului UE, in care se…

- Ministrul delegat pentru Afaceri europene, George Ciamba, a avut miercuri o intalnire politica informala cu presedintele Comisiei pentru afaceri constitutionale - AFCO, Danuta Hubner (PPE, PL), si cu raportorul PE, Ramon Jauregui Atondo (S&D, ES), in cadrul careia a aratat ca nu s-a intrunit sprijin…

- Participarea secretarului de stat Melania-Gabriela Ciot in calitate de Reprezentant Special al Guvernului Romaniei pe perioada Presedintiei Romaniei la Consiliul UE, a dezbaterii pe tema "Situatiei din Mozambic, Malawi si Zimbabwe ca urmare a ciclonului Idai" din plenul Parlamentului European, Strasbourg…

- Joi, 21 martie, Gabriela Crețu, președintele Comisiei pentru afaceri europene și coordonatoare a dimensiunii parlamentare a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, a participat la cea de-a VI-a Conferinta a parlamentarilor din Regiunea Dunarii, organizata la Palatul Parlamentului. In cadrul…

- Angel Tilvar: Dimensiunea parlamentara a Președinției Romaniei la Consiliul UE reprezinta un cadru propice exprimarii tuturor celor interesați intr-o Europa mai puternica, mai unita și mai aproape de nevoile cetațenilor. Președintele Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților, domnul Angel…