Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a stabilit ca 20.000 de lucratori straini vor putea veni la munca in Romania in acest an, fiind nereala informatia ca tara noastra va primi 500.000 de muncitori pakistanezi pentru a reduce deficitul de forta de munca.

- Japonia, a treia economie a lumii, a lansat luni un nou sistem de vize destinat sa aduca mai multi muncitori straini intr-o tara care se confrunta cu un deficit acut de mana de lucru. Aceasta este o schimbare semnificativă faţă de politicile stricte în materie de imigraţie,…

- Parlamentul din Fiji le-a interzis deputaților sa publice pe rețelele de socializare fotografii și clipuri video din incinta forului, in timpul sesiunilor legislative. Modificarea regulamentului intern al Parlamentului a fost aprobata cu 26 de voturi pentru și 23 impotriva. Ministrul Apararii, Securitatii…

- In cadrul sedintei de Guvern de vineri, 29 martie 2019, a fost adoptata ordonanta de urgenta privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Astfel, cea mai importanta schimbare este ca atributiile privind organizarea si efectuarea transportului in regim de inchiriere au fost transferate…

- O instanta din Japonia a decis miercuri despagubirea a 152 de persoane evacuate dupa accidentul nuclear de la Fukushima, din 2011, informeaza AFP preluata de Agerpres. Tribunalul districtual din Yokohama a condamnat guvernul nipon si compania Tokyo Electric Power (Tepco) la plata sumei de 419,6…

- Guvernul a aprobat, un contingent de 20.000 de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in 2019, in crestere cu 5.000 fata de anul trecut, informeaza un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS). "Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, proiectul de Hotarare privind stabilirea…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, un contingent de 20.000 de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in 2019, in crestere cu 5.000 fata de anul trecut, informeaza un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Soci...

- Guvernul german va finanta un institut de cercetare care va oferi firmelor din Germania know-how-ul necesar pentru a pune la punct celule de baterii pentru autovehiculele electrice si a putea concura cu producatorii asiatici care in prezent domina aceasta industrie, a declarat miercuri ministrul…