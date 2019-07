Google a recunoscut ca angajații sai pot avea acces la inregistrarile facute de Assistant Google, dupa dezvaluiri ale radioteleviziunii belgiene VRT. Compania a anuntat ca investigheaza breșa, potrivit The Guardian. Radioteleviziunea belgiana VRT a relatat ca a putut asculta peste o mie de inregistrari provenite de la dispozitive din Belgia si Olanda, intre care 153 captate... Read More Post-ul Angajații Google asculta inregistrarile provenite de la aplicatia de asistența vocala apare prima data in TaBu .