Angajaţi ai Huawei au colaborat cu armata chineză la proiecte de cercetare (AFP) Conform unor documente consultate joi de AFP, angajati ai companiei Huawei au colaborat cu armata chineza la proiecte de cercetare, desi compania - suspectata de SUA ca spioneaza pentru Beijing - a negat informatia.



Studii publicate incepand din 2009 arata ca angajatii firmei de telecomunicatii au lucrat alaturi de cercetatori din diferite structuri ale Armatei de Eliberare a Poporului (AEP). AFP a consultat lucrarile disponibile online, care precizeaza numele cercetatorilor si ale serviciului Huawei in care sunt angajati.



De exemplu, un angajat din Shanghai a lucrat pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

