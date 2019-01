Stiri pe aceeasi tema

- Sarbul Novak Djokovici, locul 1 mondial, s-a declarat socat dupa ce britanicul Andy Murray a anuntat ca Australian Open ar putea fi ultimul sau turneu din cariera, potrivit news.ro.Citește și: S-a aflat! Cine e, de fapt, romanul care a realizat din ‘umbra’ discursul lui Donald Tusk "Este…

- Andy Murray, 230 ATP, 31 de ani, a susținut azi o conferința de presa tulburatoare, inainte de startul Australian Open, in care a marturisit ca sunt mari sa se retraga din tenis in 2019, probabil la finalul turneului de la Wimbledon, din cauza problemelor cu care se confrunta la șoldul drept de mai…

- Liderul ierarhiei masculine in tenisul mondial, Novak Djokovici, locul 1 mondial, s-a declarat de-a dreptul socat dupa ce britanicul Andy Murray a anuntat ca Australian Open ar putea fi ultimul sau turneu din...

- Andy Murray, unul din cei mai titrați tenismeni britanici din istorie și-a anunțat, intr-o conferința de presa, faptul ca este foarte posibil ca Australian Open sa fie ultimul turneu din cariera sa. „E posibil ca Australian Open 2019 sa fie ultimul meu turneu. Am indurat dureri insuportabile in ultimele…

- Veste-soc in lumea tenisului. Fostul lider mondial, Andy Murray, si-a anuntat cu ochii in lacrimi retragerea din "sportul alb", la o conferinta de presa tinuta la Melbourne, inaintea debutului Australian Open 2019.Scotianul a dezvaluit ca vrea sa renunte la tenis dupa al treilea Grand Slam al anului,…

- Fostul numarul 1 mondial Andy Murray a declarat, vineri, ca intentioneaza sa se retraga din tenisul profesionist anul acesta, dar a afirmat ca spera sa poata ajunge pana la turneul de la Wimbledon, adaugand totodata ca Australian Open (14-27 ianuarie) ar putea fi ultima sa competitie, informeaza AFP.…

- Fostul numarul 1 mondial Andy Murray a declarat, vineri, ca intentioneaza sa se retraga din tenisul profesionist anul acesta, dar a afirmat ca spera sa poata ajunge pana la turneul de la Wimbledon,...

- Andy Murray (31 de ani, 230 ATP) a oferit, joi noapte, un moment emotionant: s-a prezentat la conferinta de presa de dinaintea Australian Open cu lacrimi in ochi, a stat un minut si jumatate in fata reprezentantilor mass-media, apoi si-a anuntat retragerea din tenis in acest an!