"In urma cu circa doua saptamani, presedintele a si promulgat - invatamantului obligatoriu i se adauga ultimii doi ani de gradinita si ultimii doi ani de liceu. Adica ultimii doi ani de gradinita inseamna grupa mijlocie si grupa mare - intra in invatamantul obligatoriu (...) si ultimele doua clase de liceu - clasa a XI-a si a XII -a. Pentru fiecare dintre aceste clase introduse in invatamantul obligatoriu mai degraba statul vine sa isi asume sustinere financiara suplimentara. Pentru ca de exemplu manualele pentru ultimele doua clase de liceu nefiind in invatamantul obligatoriu nu erau acordate…