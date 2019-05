Andreea Raducan, mesaj înainte de alegerile europarlamentare 2019 ''Dragi prieteni,

In urma cu mai bine de doi ani, in 31 ianuarie 2017, mi-am exprimat poziția cu privire la aprobarea proiectului de lege privind grațierea (ordonanța 13). Va mulțumesc tuturor celor care ați citit, ințeles și distribuit mesajul. Zilele trecute m-a intrebat cineva daca am avut vreun regret ca am scris acel mesaj. I-am raspuns ca singurul regret pe care il am, este acela ca mesajul meu de atunci, este la fel de valabil și astazi. Dupa doi ani și patru luni, ni se ofera șansa de a nu mai tolera hoția, furtul, minciuna, raspunzand la doua intrebari: 1. Suntem… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

