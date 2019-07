Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Suceava reacționeaza dupa decesul barbatului imobilizat cu spray lacrimogen la Vatra Dornei, susținand ca acesta devenise agresiv, iar jandarmii au fost nevoiți „sa foloseasca materialele de intervenție din dotare”. Parchetul Militar Iași a preluat ancheta, scrie Mediafax.Potrivit…

- Una din expresiile frecvent intalnite in popor, chiar si la o parte din cei care considera ca sunt crestini ortodocsi, este ca „n-a venit nimeni de dincolo sa spuna ce-i acolo” cu toate ca Sfanta Traditie si Sfanta Scriptura ne limpezesc cu mare exactitate intelegerea dualitatii „rai vesnic – odihna…

- Apar acuzații de omor dupa moartea omului de afaceri Florian Walter. Dezvaluirile au fost facute, luni, de jurnalista Adina Anghelescu, in emisiunea “Obiectiv”, de la Antena 3, realizata de Oana Zamfir. Potrivit Antena 3, in cazul morții lui Florian Walter a fost deschis un dosar penal, in baza unei…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 au declinat catre DNA dosarul in care un ofiter de la Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza” este cercetat pentru ca ar fi amenintat-o cu moartea pe jurnalista Emilia Sercan, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii parchetului. Purtatorul…

- Ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție (DGA) incearca sa o șantajeze pe Carmen Dan, ministru al afacerilor interne, in incercarea de a-și proteja șeful, pe Catalin Ionița, acuzat de plagiat. Dezvaluirea a fost facuta de jurnalistul Alexandru Cautiș, pe blogul sau. Acesta cere public intervenția…