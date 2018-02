Stiri pe aceeasi tema

- Brandul suedez Volvo, reprezentat in Romania de importatorul EIT Forum Auto, va avea incepand de anul acesta doi dealeri in Bucuresti, un nou showroom urmand sa fie inaugurat in apropiere de Pasajul Unirea. 0 0 0 0 0 0

- Intrecere inedita organizata de Ford Performance si echipa de curse Ford Chip Ganassi Racing. Opt piloti cu experienta au stors din opt masini sport tot ce au putut pentru a ajunge primii la linia de sosire a circuitului Motorland Aragon de langa Barcelona.

- Premierul Viorica Dancila se va intalni marți, la ora 10.00, cu comisiarul european Corina Crețu pentru a discuta tematica fondurilor europene. Va fi prima intalnire oficiala pe care noul premier o are de la depunerea juramantului, informeaza Antena3.Aflata in vizita la Bucuresti, Corina Cretu…

- ACCIDENT GRAV in Baia Mare in urma cu cateva minute. DOUA MAȘINI facute PRAF. O persoana incarcerata In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Baia Mare pe B-dul Bucuresti in fata la center, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident grav de circulatie. …

- Compania aeriana TAROM pune in vanzare bilete de avion ieftine, pentru rutele externe, de Ziua Indragostiților. Oferta este valabila pana pe 2 februarie, pentru zborurile cu plecare din București, dar și pentru cele din Oradea, Satu Mare, Cluj, Timișoara, Suceava sau Iași. Biletele de avion la prețuri…

- Licitatia prin care Primaria Capitalei a inceput sa caute, in data de 22 decembrie 2017, inainte de Craciun, companii care sa ii furnizeze o strategie pentru dezvoltarea unui oras inteligent (“smart city”), a fost suspendata in data de 26 ianuarie dupa o contestatie depusa in ziua precedenta de…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Teleorman, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme traficul se desfasoara pe o singura banda pe DN6 Bucuresti – Alexandria, pe sensul ...

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 22.336 locuri de munca, in data de 26 ianuarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 4.606,…

- In cadrul proiectului INOVABIOMED de dezvoltare a unor solutii inovatoare de fabricatie a biomaterialelor inteligente, laboratoarele Universitatii Politehnice Bucuresti au fost dotate cu cea mai performata bioimprimanta 3D, destinata activitatii de cercetare si dezvoltare a tehnologiilor inovatoare…

- Cea mai recenta camera lansata de Panasonic este disponibila la precomanda numai pâna la finele lunii ianuarie. Iata cum te poți asigura ca vei fi unul dintre primii clienți care vor cumpara aceasta camera și care, odata cu ea, vor primi și un certificat de garanție pentru 5 ani. Pașii…

- Teatrul ACT București prezinta, joi, 25 ianuarie, la ora 19.00, pe scena la Colibri spectacolul „O intervenție“, de Mike Bartlett, in regia lui Radu Iacoban, cu Ana Ularu și Lucian Iftime, scenografia Cezarina Iulia Popescu. Spectacolul nu este recomandat persoanelor ...

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Sambata, dupa amiaza, trei coloane de masini sunt asteptate sa soaseasca de la Craiova, Timisoara si Oradea, in Pitesti, de unde li se va alatura o a patra, pentru a porni spre Bucuresti cu destinatia Piata Victoriei, acolo unde este anuntat un mars de amploare impotriva modificarii legilor justitiei,…

- Dupa ce PSD a pus România într-o postura extrem de rușinoasa pe scena relațiilor externe prin ofensa fara precedent adusa premierului Japoniei - care a gasit Guvernul "închis" în ziua vizitei la București - acum

- Contribuabilii brașoveni pot depune la ANAF, pana la 31 ianuarie 2018, declarațiile 010, 070, 220 si 600, informeaza Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov. Recent, Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Brașov a publicat Calendarul obligațiilor fiscale…

- Anul trecut au fost inmatriculate 14.989 autoturisme in Vrancea, majoritatea acestora fiind second hand din import. Anul 2017 a coincis cu eliminarea timbrului de mediu ceea ce a dus la o explozie a importurilor de autoturisme second hand din țarile Uniunii Europene. De altfel, cele…

- Cea mai recenta camera lansata de Panasonic este disponibila la precomanda începând de astazi. Iata cum te poți asigura ca vei fi unul dintre primii clienți care vor cumpara aceasta camera și care, odata cu ea, vor primi și un certificat de garanție pentru 5 ani. Pașii pentru…

- Circulatia rutiera este ingreunata, miercuri dimineata, pe DN7 Bucuresti - Targoviste, in judetul Ilfov, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia…

- Valorile apartamentelor cu doua camere, confort I, construite dupa 2011 si aflate la etajele intermediare (1-4) au fost majorate cu 2,5% in grila notarilor pentru acest an. O crestere de 2% a fost aplicata si apartamentelor similare, dar construite in periaoda 1978 si 1989, reiese din analiza economica.net…

- Biroul de arhitectura al lui Dorin Stefan, cel care a realizat proiectul Vilei Oromolu pentru NEPI-Rockcastle din Piata Victoriei, a propus celor de la Tiriac Imobiliare un proiect pentru a integra turnul IFMA intr-un proiect imobiliar Turnul de 114 metri, a fost construit in anii 80 pentru…

- Bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 4,8 milioane de lei, aduse in tara noastra din Vietnam, au fost confiscate in Portul Constanta Sud Agigea, potrivit unui comunicat transmis vineri de Garda de Coasta. ''In data de 21.12.2017, politistii de frontiera din cadrul…

- Primaria Galati anunta oferta castigatoare pentru organizarea evenimentului "Revelion 2018" si prezinta programul noptii dintre ani de la Galati. "Oferta declarata castigatoare pentru contractul de achizitii publice avand ca obiect ”Servicii de organizare a evenimentului Revelion 2018” este cea depusa…

- Agentia de Privatizare din Grecia (HRDAF) va prelungi pana in februarie termenul limita pentru depunerea ofertelor angajante pentru o participatie de 66% la operatorul retelei de gazoducte din Grecia - DESFA, valoarea tranzactiei fiind estimata la 400 de milioane de euro, au declarat, pentru Reuters,…

- Olimpiu Morutan a vorbit deschis pentru prima data despre transferul la FCSB, mutare asupra careia a fost o presiune imensa din vara pana acum. La finalul infrangerii suferite de FC Botosani in fata Astra, scor 1-2, Morutan, vizibil suparat de rezultat, a confirmat ca cele doua cluburi s-au inteles…

- Marca (sigla si culori) si palmaresul FC Farul Comstanta sunt scoase la licitatie, anunta lichidatorul judiciar CC INSOL SPRL. Pretul de pornire al licitatiei este de 3.150 de euro, fara TVA. Licitatiile vor avea loc, saptamanal, in fiecare zi de marti (lucratoare), pana la adjudecare, la sediul lichidatorului…

- Lucian Sanmartean a revenit dupa aproape un an in Liga 1 si a jucat pentru prima data in tricoul lui FC Voluntari impotriva lui Dinamo. La finalul meciului, fotbalistul de 37 de ani a explicat de ce a refuzat echipa din „Stefan cel Mare” si s-a certat cu un fan care l-a apostrofat. Cu chiu…

- Nicolae Stanciu (24 de ani) nu mai are nicio sansa sa continue la Anderlecht din aceasta iarna. Dupa luni de incertitudine, campioana Belgiei a decis sa-l imprumute pe mijlocasul ofensiv, iar sotia lui Laurentiu Reghecampf are misiunea de a gasi, in cel mai scurt timp, o echipa care sa fie de acord…

- Potrivit site-ului ANAF , urmatoarea licitație va avea loc pe 12 decembrie, urmand ca licitațiile sa continue pana pe 20 decembrie. In ceea ce privește locuințele vandute, prețurile incep de la 10.000 de euro pentru o garsoniera și 15.550 de euro pentru un apartament cu doua camere. Un apartament…

- Potrivit site-ului ANAF, urmatoarea licitație va avea loc pe 12 decembrie, urmand ca licitațiile sa continue pana pe 20 decembrie.In ceea ce privește locuințele vandute, prețurile incep de la 10.000 de euro pentru o garsoniera și 15.550 de euro pentru un apartament cu doua camere.Un…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 15 decembrie 2017 inclusiv, se depun cererile initiale anuale de solicitare a ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor pentru anul 2018, conform prevederilor HG nr. 1179/2014, cu…

- JOI IN TARA In Banat, Crisana, Maramures, cea mai mare parte a Olteniei, nord-vestul Munteniei si local in Transilvania, cantitatile de apa vor depasi 15...20 l/mp si izolat 30 l/mp. Pe arii restranse, vor fi conditii de polei. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari…

- Vremea rea provoaca probleme si in Bucuresti. Capitala este sub cod galben de precipitatii, in general ploi, si de vant. Patru masini au fost avariate, in aceasta dimineata, de un copac prabusit.

- "Traim intr-un oraș aglomerat, cu foarte multe mașini. De la inceputul anului și pana in prezent, avem peste 100.000 de mașini second hand inmatriculate in Capitala. Rablele Europei au ajuns la noi, la București. Suntem intr-o colaborare continua și intr-un dialog cu doamna viceprim-ministru, cu…

- Un accident rutier grav a avut loc vineri dimineața, pe DN2-E85, in afara localitații Garoafa. In urma producerii evenimentului rutier, un bucureștean in varsta de 76 de ani, conducator al unui autoturism marca Tico, a murit, iar un focșanean, conducator al unui autoturism marca Peugeot,…

- Primaria Municipiului Aiud anunța ca va relua, in data de 28 noiembrie 2017, ora 12:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitatia publica deschisa cu strigarea prețului pentru vanzarea parcelei de teren cu suprafața de 159 m2, inscrisa in CF nr. 91326 Aiud, nr.cad/top. 91326 și situata…

- Violențe și injuraturi in trafic, unde un barbat a spart parbrizul unei mașini cu pumnul in București. Individul și-a facut dreptate intr-o maniera brutala, dupa ce un alt șofer nu i-ar fi lasat drumul liber. Incidentul a fost filmat! Va avertizam! Imaginile au un puternic impact emoțional. Un bucureștean…

- Prețurile autovehicvulelor, printre care sunt marci precum Ford, Opel, Volkswagen sau Lexus, variaza de la 1.500 de lei la 7.500 de lei. Vanzarea este directa, la prețul stabilit, și nu prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor…

- UPDATE: Soferul a fost arestat de politisti. Barbatul este acuzat de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului. Barbatul, in varsta de 40 de ani, a fost prezentat in fata magistratilor cu propunere de arestare preventiva. Citeste si ANCHETA la…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta, la intersectia strazilor Semanatorului cu Frunzelor. Politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au deschis o ancheta pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care s a petrecut evenimentul. In accident au fost…

- Scene de cosmar, aseara, pe strada Baicului din Capitala. Doua masini s-au ciocnit si au luat foc, iar incendiul s-a extins cu repeziciune si violent la alte 4 autoturisme parcate. O tanara de 35 de ani a murit pe loc, iar sora sa, de 18 ani, a ajuns la spital si este in stare foarte grava cu arsuri…

- Opt noi modele de masini au fost testate de Euro NCAP – organismul european independent de certificare a sigurantei automobilelor. Toate cele opt masini ale caror rezultate au fost anuntate in aceasta transa au 5 stele din 5 posibile: Citroen C3 Aircross, Volkswagen T-Roc, Skoda Karoq, SEAT Arona, Volkswagen…

- TAROM are bilete ieftine de 1 decembrie odata cu lansarea ofertei „Ziua Naționala ne regasește impreuna”. Puteți cumpara bilete cu reduceri semnificative, incepand cu 39 de euro dus-intors ca sa zburați atat in Romania, cat și in strainatate. Oferta este valabila daca biletele de avion sunt cumparate…

- Duminica seara, printre cei aproximativ 20.000 de oameni care au marsaluit prin Bucuresti s-a aflat si fostul premier Dacian Ciolos. Acesta a declarat ca i s-a parut important sa vina la manifestatie pentru ca "se ajunge la o limita". 0 0 0 0 0 0 "Am zis ca e important…

- Fostul premierul Dacian Cioloș a fost prezent, duminica seara, la protestul din București, el afirmând cu acest prilej ca i s-a parut important sa vina la manifestație pentru ca "se ajunge la o limita". "Am zis ca e important sa fiu și eu aici pentru ca se ajunge la o…

- Un astfel de caz a fost prezentat pe o retea de socializare , unde un utilizator prezinta un caz in care a descoperit o epava vaduta drept masina aproape noua. ( Vedeti AICI link ). „Am fost sa iau o masina din Bucuresti. Si ,daca tot schimbi masina rar, incerci sa gasesti un autoturism cat mai bun,…

- Agenția Naționala de Adinistrare Fiscala scoate la vanzare mai multe autoturisme, printre care o Dacia 1310 și o Dacia Logan. Anunțurile de vanzare au fost publicate pe pagina de Facebook ANAF – Anunț valorificare ...