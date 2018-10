Ampla actiune umanitara de donare de sange a politistilor in Jud. Vrancea  

Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova au organizat, ieri, o acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere generate de neacordarea de prioritate, de catre conducatorii auto, pietonilor angajați in traversarea regulamentara a strazii. Politistii au controlat peste 50 de autoturisme si au ...

- Politistii din Baia de Aries au acționat pe DN 75 pentru prevenirea accidentelor datorate vitezei excesive sau neadaptate la conditiile de drum. Au fost verificate peste 40 de autovehicule si au fost aplicate 22 de sanctiuni contraventionale. La data de 29 august 2018, intre orele 06.00 – 13.00, Politia…

- In urma cu doua zile, un accident grav de circulație a avut loc pe Calea Moților din Cluj-Napoca. In urma incidentului, cinci persoane au fost ranite, iar unul dintre șoferi a ajuns in stare grava la spital, iar in acest moment se afla intre viața și moarte, fiind in stare critica. Soferul…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Dej au organizat si desfasurat o actiune de asigurare si mentinere a unui climat de ordine si siguranta publica pe raza de competența. Astazi, politistii din cadrul Politiei municipiului Dej au organizat si desfasurat pe raza de competenta o actiune de asigurare…

- Polițiștii dejeni au desfașurat o acțiune de menținere a ordinii și siguranței publice. S-a acționat și in cazul participanților la trafic. Printre nereguli s-au descoperit și 5 persoane banuite de savarșirea unor diferite infracțiuni.

- La data de 5 august a.c., in intervalul orar 00.00 8:00, politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta impreuna cu cei ai Biroului Rutier Mangalia au desfasurat o actiune preventiva pe linia consumului de alcool, in randul conducatorilor auto.Cu aceasta ocazie, politistii rutieri au constatat 7…

- Politistii din Ocna Mures si cei ai sectiei de politie rurala arondata au desfașurat o actiune, cu efective marite, pe raza de competenta, ce a avut ca scop prevenirea faptelor de natura infracționala si contraventionala. Au fost controlate 35 de autovehicule si au fost aplicate amenzi de peste 9.000…

- Politia Municipiul Alba Iulia a organizat o actiune cu efective suplimentare in municipiu si pe raza localitatilor rurale arondate, cu scopul cresterii gradului de siguranta publica. Au fost controlate 122 de autovehicule si au fost aplicate 90 de sancțiuni contraventionale, in valoare de peste 18.000…