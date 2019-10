Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) organizeaza vineri, 18 octombrie 2019, bursa locurilor de munca pentru absolventi. Potrivit reprezentanților AJOFM Covasna, bursa va avea loc la complexul hotelier „Park” , din strada Gabor Aron, nr. 12-14, Sfantu Gheorghe. Conform programului…

- Se apropie bursa locurilor de munca pentru tineri pe care Agenția Județeana pentru Oucuparea Forței de Munca o are programata pentru data 18 poctombrie, in municipiul Buzau ea urmand sa se desfașoare incepand cu ora 09,00, la Colegiul Agricol ,,Dr. C. Angelescu”, str. Crizantemelor nr 17. Pentru a…

- Peste 370 de absolvenți s-au inscris in evidențele AJOFM Bistrița-Nasaud imediat dupa finalizarea anului școlar 2018-2019, dintre care peste 100 și-au gasit un loc de munca. Incepand cu data absolvirii cursurilor, in anul școlar 2018 – 2019, in evidentele AJOFM Bistrita-Nasaud s-au inregistrat 374 de…

- First Job School organizeaza in perioada 27-28 septembrie 2019, intre orele 09:00-18:00 TARGUL LOCURILOR DE MUNCA la International Trade Center Brasov. La eveniment vor fi prezente peste 50 de companii ce pun la dispozitia persoanelor interesate de gasirea unui loc de munca o gama varianta de locuri…

- AJOFM Buzau va organiza, in data de 18 octombrie 2019, Bursa locurilor de munca pentru absolventi. Evenimentul are ca scop facilitarea accesului absolventilor la locurile de munca disponibile si interactiunea directa cu agentii economici.

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza in data de 18 octombrie 2019 bursa locurilor de munca pentru absolventi, conform unui comunicat remis, luni, AGERPRES. Evenimentul va avea loc la nivelul celor 42 de agentii teritoriale pentru ocuparea fortei de munca si are…

- Rata somajului in Bucuresti la finalul lunii iulie a fost de 1,30%, un numar de 15.502 de someri fiind inregistrati in aceasta perioada in evidentele Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca (AMOFM) Bucuresti, potrivit agentiei. Rata somajului pentru luna iulie s-a mentinut constanta fata…

- AJOFM Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 30 iulie 2019, pe raza orașului Cugir. Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesand www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agentiei…