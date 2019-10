Amnesty International acuză Iordania de condamnarea la închisoare a femeilor care nu se supun tutorilor Conform legii iordaniene, femeile sub 30 de ani nu se pot casatori fara acordul "tutorelui" lor de sex masculin, iar relatiile neoficializate pot fi pedepsite cu inchisoarea pana la trei ani. Amnesty sustine ca femeile acuzate ca au iesit din casa fara permisiunea unui tutore sau au intretinut relatii sexuale in afara casatoriei sunt expuse si unor "teste umilitoare de virginitate", in caz ca familia depune plangere. Copiii nascuti in afara casatoriei pot fi despartiti de mame, mai arata un raport al organizatiei neguvernamentale. Intr-o conferinta de presa la Amman, directoarea Amnesty… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Protestele care au avut loc in ultima luna in Egipt impotriva presedintelui Abdel Fattah El-Sisi au condus la arestarea a 4.321 de persoane, din care 3.709 au fost puse sub acuzare, potrivit datelor oferite de Centrul Egiptean pentru Drepturi Economice si Sociale (ECRF), citat de agentia EFE.Conform…

- Autoritatile franceze au pus capat activitatii unei retele de prostitutie organizate de cetateni romani, informeaza surse judiciare ale agentiei France Presse.Noua romani sunt anchetati in dosarul legat de retea de prostitutie "cu activitate itineranta" in mai multe localitati, care functiona…

- In organizatia acestor persoane care racolau fiinte umane de diferite nationalitati, se aflau inclusiv minori de diferite nationalitati si pe care ii pregateau sa racoleze cat mai multe persoane din tari ca Alpgeria, Mali, Maroc si Siria. Clandestinii erau transportati in Franta, cu masina,…

- Școala din comuna Golaiesti este de mai bine de 40 de ani in aceeași stare. Bancile sunt rupte, salile de clasa sunt incalzite cu sobe de teracota, iar baile sunt la o distanta de 20 de metri de școala și sunt dupa modelul turcesc. Cei care au acum aproximativ 50 de ani spun ca școala le trezește vechi…

- Autoritatile americane au deschis luni o ancheta cu privire la cauzele unui incendiu care a cuprins o cresa privata din Erie, Pennsylvania, provocand moartea a cinci copii, transmite AFP, titreaza Agerpres. Copiii, cu varste intre 8 luni si 7 ani, dormeau la etajul doi al cresei in momentul izbucnirii…

- Dan Negru a reactionat iar in cazul crimelor din Caracal, dupa ce zilele trecute a decis sa-si spuna pentru prima data parerea. Acum, prezentatorul a tinut sa transmita, din nou, un mesaj, de aceasta data indirect, dar care este dedicat autoritatilor.

- 'Autoritatile egiptene trebuie sa puna capat imediat conditiilor de detentie inumane si nemiloase si sa autorizeze vizitele familiale regulate in inchisoarea de securitate maxima Al-Aqrab din Tora, unde circa 130 de detinuti sunt in greva foamei de peste sase saptamani', declara organizatia intr-un…

- Omul de afaceri indian Pramod Mittal, fratele miliardarului Lakshmi Mittal, a fost eliberat marti de autoritatile din Bosnia pe o cautiune de un milion de euro, la care s-a adaugat o garantie de 11 milioane de euro, informeaza AGERPRES.Tribunalul din Tuzla a anulat arestarea provizorie a lui…