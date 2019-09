Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Tatarusanu (33 de ani) traverseaza o perioada neagra in cariera sa de fotbalist! Transferat in aceasta vara de la FC Nantes la Olympique Lyon, portarul roman are probleme mari in Franta. Goalkeeper-ul a pierdut lupta pentru titularizare cu Anthony Lopes (28 de ani) si risca sa fie scos din circuitul…

- Jean-Michel Aulas, presedintele lui Olympique Lyon, a dezvaluit, vineri, intr-o postare pe Twitter, ca lui Ciprian Tatarusanu nu i s-a promis la venirea la gruparea franceza ca portarul Anthony Lopes va pleca.

- Presedintele clubului Olympique Lyon, Jean-Michel Aulas, a notat, vineri, pe Twitter, ca lui Ciprian Tatarusanu nu i s-a promis la venirea la gruparea franceza ca portarul Anthony Lopes va pleca, anunța news.ro.Citește și: Mircea Badea explodeaza din nou! Daca-ți permiți sa pui intrebari,…

- Paris Saint-Germain ar fi interesata sa-l aduca in aceasta vara pe Anthony Lopes (28 de ani), portarul lui Olympique Lyon. In cazul in care mutarea s-ar realiza, ar avea foarte mult de beneficiat si Ciprian Tatarusanu, rival pe post cu portughezul la formatia franceza, potrivit Mediafax.Anthony…

- Portarul roman Ciprian Tatarusanu a declarat vineri, la prezentarea sa oficiala la Olympique Lyon, ca este hotarat sa se impuna la noua sa echipa, in ciuda prezentei altui goalkeeper de valoare, Anthony Lopes, relateaza site-ul clubului.

- Olympique Lyon a vandut 25 de jucatori in ultimii 15 ani in marile campionate europene pentru o jumatate de miliard de euro.» Aici ajunge Ciprian Tatarușanu. La Olympique Lyon. Un club puternic, cel mai bun din Franța in perioada 2002-2008, cand a cucerit șapte titluri la rand in Ligue 1 (record in…

- Anthony Lopes, portarul titular al lui Olympique Lyon, iși prelungește contractul cu clubul francez și complica situația lui Ciprian Tatarușanu. Cand a semnat pe trei sezoane cu Olympique Lyon, Ciprian Tatarușanu spera ca Anthony Lopes sa plece, iar el sa poata deveni portarul titular. Numai ca situația…