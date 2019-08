Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat ca razboiul din Afganistan ar fi putut fi incheiat in doar o saptamana, dar ar fi rezultat intr-un numar uriaș de victime. Trump a declarat ca SUA a facut "multe progrese" in direcția incheierii razboiului din Afganistan prin negocierile cu talibanii…

- Fostul presedinte peruan, Alejandro Toledo, a fost arestat in Statele Unite. Autoritatile din Peru il acuza de coruptie. Alejandro Toledo, care a fost presedinte al statului Peru din 2001 pana in 2006, se mutase de cativa ani in California.

- ”Situatia este foarte ingrijoratoare si vedem ca riscurile unei confruntari directe au crescut atat de mult in ultima vreme incat este tot mai dificil sa se prevada evolutia viitoare a evenimentelor”, a declarat adjunctul ministrului rus de Externe Serghei Riabkov.”Washingtonul a facut…

- Hossein Nejat, un comandant din cadrul Garzilor Revoluționare din Iran a declarat marți ca bazele militare americane din reigune se afla în raza de acțiune a rachetelor iraniene, a informat agenția Tasnim, în contextul conflictului între Washington și Teheran, scrie Mediafax, citând…

- Situația deosebit de incordata dintre SUA și Iran a inregistrat un nou episod care risca sa „inflameze” și mai mult scandalul. Iranul a fost acuzat de SUA ca a atacat mai multe petroliere și ca a doborat po drona americana. Donald Trump s-a gandit la represalii imediate, dar a renunțat in ultimul moment…

- Dezvoltarea armelor hipersonice, capabile sa zboare cu o viteza superioara de Mach 5, este deja o realitate. Statele Unite au fost printre primele țari interesate de aceste sisteme, mult mai performante decat chiar temutele rachete balistice și care pot depași scuturile antiracheta

- Procuratura de stat din Michigan a anunțat ca renunța la acuzațiile penale legate de contaminarea cu plumb a sistemului de apa potabila din orașul Flint, declarând ca dorește sa revigoreze pe deplin aceste procese, relateaza AFP.Locuitorii acestui fost oraș industrial, care a devenit un simbol…

- Lingvistul american David J. Peterson, cel care a inventat dialectele ficționale din serialul „Game of Thrones“, a realizat și un curs disponibil printr-o aplicație cu ajutorul careia fanii pot invața dialectele valyrian și dothraki. Cursul este disponibil prin aplicația de ...