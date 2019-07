Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, puțin inainte de ora 14, in localitatea clujeana Bonțida. Din primele informații, doua autovehicule sunt implicate in accident. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala cu modul de descarcerare și un…

- Un accident de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 13:40, in localitatea Iclod. Din primele informații, in accident sunt implicate un autoturism și un autocar. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj de prim-ajutor SMURD din…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp, in jurul orei 15:45, in localitatea Apahida. Din primele informații, o motocicleta a fost cuprinsa de flacari. In urma apelului la 112, la fața locului intervin autospeciale de stingere din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu”…

- Un accident de circulație a avut loc aseara, in jurul orei 20:30, in localitatea Valcele, județul Cluj. O mașina s-a rasturnat, barbatul aflat la volan fiind ranit. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD din cadrul Inspectoratului…

- FOTO – Facebook/INFO Trafic jud. Cluj Un incendiu violent a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 01:00, la un autoturism parcat pe strada Observatorului din Cluj-Napoca. Potrivit primelor informații, un autoturism parcat pe strada Observatorului din Cluj-Napoca a fost cuprins de flacari.…

- Biroul de Presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita a informat, miercuri, ca incidentul a fost semnalat imediat la numarul unic de urgenta 112, iar elementele de munitie ramase neexplodate au fost ridicate de pirotehnisti, pentru a fi distruse. 'La fata locului s-a deplasat…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 17, pe DN1C, in localitatea Livada din comuna clujeana Iclod. Din primele informații, in accidentul de pe DN1C a fost implicat un singur autovehicul. Au fost anunțate doua victime, dintre care una ar fi incarcerata. In urma apelului…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:10, intre localitațile clujene Luna și Luncani. Din primele informații, in accidentul de pe DN1E60 au fost implicate doua autovehicule. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Inspectoratului…