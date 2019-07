Ambulanţă atacată cu securea. Agresorul este cercetat în libertate Un incident grav a avut loc intr-o localitate din Iasi. Un barbat s-a napustit cu toporul peste Ambulanta care venise sa-i acorde ajutor sotiei sale, potrivit Antena 3. Barbatul isi snopise in bataie sotia, iar echipajul medical fusese chemat de localnici, starea femeii fiind grava. La sosirea Ambulantei, sotul agresor s-a napustit cu securea asupra The post Ambulanta atacata cu securea. Agresorul este cercetat in libertate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Celebrele tancuri germane Leopard vor ajunge in Romania, transmite Antena 3. Este vorba de un programul pregatit de Agentia europeana de aparare inca din 2018 si care va fi lansat in 2020 prin care Romania va achizitiona tancuri Leopard de ultima generatire, 2A7, pentru un batalion. In acelasi program…

- Doi medici de familie din Iasi, soț și soție, au fost gasiti vinovati de culpa medicala si obligati la plata unor daune morale de 70.000 de euro, relateaza Ziarul de Iași care citeaza sentința judecatorilor. Decizia nu este insa definitiva. O fosta pacienta a medicilor Armand si Liliana Daneliuc a reclamat…

- Scandal in PSD, in urma discuțiilor privind susținerea lui Mugur Isarescu pentru un nou mandat de guvernator al Bancii Naționale. Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, a amenințat ca-și va depune mandatul daca Mugur Isarescu va fi susținut de formațiune, informeaza Antena 3. Șerban Nicolae a declarat…

- Curtea de Apel Chișinau a decis sa il puna in libertate pe fostul deputat Iurie Bolboceanu (foto) dupa ce a fost admis apelul declarat de acesta impotriva sentinței inițiale, fostul parlamentar fiind condamnat de prima instanța pentru tradare de patrie și spionaj in favoarea Rusiei la 14 ani de inchisoare,…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, duminica seara, in emisiunea “Subiectiv” de la Antena 3, realizata de Razvan Dumitrescu, ca nu va mai candida pentru o functie de vicepresedinte al Partidului Social Democrat. Carmen Dan a precizand ca, in cazul in care Viorica Dancila va candida…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a vorbit, duminica seara, in emisiunea “Subiectiv” de la Antena 3, realizata de Razvan Dumitrescu, despre votul de la alegerile europarlamentare. Ministrul a aratat ca au fost peste 9.200 de semnalari de vot multiplu, unul dintre acestea verificate de polițiști…

- Potrivit situației Biroului Electoral Central, topul județelor unde au votat efectiv cei mai mulți cetațeni pana la ora publicarii acestei știri este urmatorul București – aproximativ 340.000 de oameni Prahova – 130.239 oameni Constanța – 128.196 Iași – 128.159 Cluj – 122.645 Bacau – 112.269 Dolj –…

- Procurorul general interimar, Bogdan Licu, are probleme serioase chiar cu subordonații. Mai mulți procurori din Parchetul General ar pregati contestarea delegarii acestuia in funcția deținuta anterior de Augustin Lazar, potrivit Antena 3. Ministrul interimar al justiției, Ana Birchall, a suspendat…