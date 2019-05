Ambasadorul României în Olanda: Uman, s-a făcut tot! „Dragi compatrioti, stiu ca multi dintre dvs sunteti suparati, dezamagiti, frustrati ca nu ati putut vota ieri in Olanda, in pofida orelor de asteptare. Si eu am stat la rand, impreuna cu dvs. Am vazut in ce numar mare ati venit la vot, la Haga, la Diemen, la Eindhoven. Pentru prima oara de cand se organizeaza alegeri in Olanda, la initiativa Ambasadei, au existat patru sectii de vot, si nu doua, ca si pana acum. Cu toate acestea, la scurt timp dupa demararea votarii, a devenit limpede ca nu va fi posibil ca toti care s-au deplasat la sectii vor putea sa ajunga sa isi exprime optiunea. Procesul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

