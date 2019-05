Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, Cord Meier-Klodt, a declarat luni, la Galati, ca tara pe care o reprezinta nu s-a opus niciodata intrarii Romaniei in Spatiul Schengen, informeaza Agerpres.Citește și: Acțiunile Renault au cazut dupa ce au aparut informații despre sistemele…

- Romania, in primul rand in UE sau la marginea Europei? Pe 16 martie a avut loc, la București, o puternica reuniune europeana mai puțin obișnuita in Romania. Gazda a fost PNL. Au fost invitați lideri și aleși locali și regionali ...

- Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, a reacționat dupa ce premierul Viorica Dancila a acuzat diplomatii ca au refuzat sa discute individual cu ea. "Am vrut sa ne exprimam opinia in grup, dar aceasta cerere a fost refuzata", a precizat diplomatul, potrivit Realitatea TV.Citește…

- Agentia Nationala de Presa AGERPRES reprezinta un reper central in peisajul media din Romania, considera ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt. "130 de ani, ce varsta venerabila! AGERPRES, sub numele sale diferite, a avut parte de o istorie tumultuoasa. A trecut prin razboaie, dictaturi…

- Putine orase din lume au o amprenta a stilului Bauhaus mai clara decat Bucurestiul, este de parere ambasadorul Germaniei in Romania, Cord Meier-Klodt, prezent, marti, la conferinta anuala de presa a Organizatiei Germane pentru Turism (DZT). DZT plaseaza aniversarea a 100 de ani de la infiintarea…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a adresat o scrisoare cetatenilor Europei, documentul fiind tradus in 22 de limbi, inclusiv romana, si fiind postat pe site-ul Presedintiei franceze. Macron face o pledoarie pentru Europa si pentru Uniunea Europeana, in contextul Brexit. ”Nu avem dreptul sa…

- „Miza alegerilor europarlamentare e uriașa. Vorbim de viitorul meu, al nostru, al europenilor al copiilor noștri, al parinților noștri”, a spus el. „PSD va caștiga alegerile in Romania, sunt convins ca și PSOE va caștiga alegerile in Spania. Romanii din Spania au incredere in voi, sunt convins ca…