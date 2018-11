Ambasadă Israel. Cehia, decizie care sfidează Occidentul Praga se distanteaza astfel de pozitiile statelor europene privind statutul Ierusalimului, una dintre cele mai spinoase chestiuni ale conflictului israeliano-palestinian. Presedintele ceh este un sustinator puternic al recunoasterii Ierusalimului drept capitala a Israelului, insa ultimul cuvant apartine in principiu guvernului de la Praga. Guvernul ceh doreste sa respecte o pozitie europeana comuna. La fel ca majoritatea membrilor comunitatii internationale, UE considera ca statutul definitiv al Ierusalimului in calitate de viitoare capitala a celor doua state trebuie sa fie solutionat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ceh Milos Zeman a promis luni, in fata parlamentului israelian, sa faca tot posibilul pentru a obtine transferul ambasadei Cehiei de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza AFP preluata de Agerpres. Praga se distanteaza astfel de pozitiile statelor europene privind statutul Ierusalimului,…

- Presedintele ceh Milos Zeman a promis luni, in fata parlamentului israelian, sa faca tot posibilul pentru a obtine transferul ambasadei Cehiei de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza AFP. Praga se distanteaza ...

- Presedintele ceh Milos Zeman a promis luni, in fata parlamentului israelian, sa faca tot posibilul pentru a obtine transferul ambasadei Cehiei de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza AFP. Praga se distanteaza astfel de pozitiile statelor europene privind statutul Ierusalimului, una dintre…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a promis din nou, duminica, ca se va opune oricarei propuneri de solutionare a conflictului israeliano-palestinian care ar veni de la presedintele american Donald Trump, relateaza AFP preluata de Agerpres. Palestinienii se confrunta cu "etapa cea mai periculoasa"…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a acuzat vineri pe guvernantii din Ungaria si Polonia ca "isi mint popoarele" prin pozitiile lor anti-europene. In cadrul unei asa-numite consultari cetatenesti la Bratislava, in fata unui public pro-european, Macron a afirmat ca in Ungaria si in Polonia,…

- Cancelarul federal german Angela Merkel, presedintele francez Emmanuel Macron si secretarul american pentru aparare James Mattis sunt asteptati saptamana aceasta la Praga, pentru a celebra o suta de ani de la formarea Cehoslovaciei, informeaza vineri AFP. Presedintele francez va vizita…

- La numai o saptamana dupa ce Paraguayul a anuntat ca iși muta ambasada de la Ierusalim la Tel Aviv, Republica Ceha a anunțat ca va deschide o „Casa Ceha” in Ierusalim, in luna noiembrie, ca prim pas pentru a iși muta ambasada in Capitala.

- Autoritatile de la Praga considera ca deschiderea unei Case Cehe la Ierusalim, in noiembrie, este un pas catre mutarea ambasadei Cehiei din Tel Aviv, informeaza AFP preluata de Agerpres. Intr-un comunicat comun difuzat miercuri, presedintele Cehiei, premierul, presedintele parlamentului, ministrul…