Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu intrarea in sezonul rece, soferii trebuie sa aiba in vedere echiparea autovehiculelor cu anvelopele adecvate, pentru a se supune Codului Rutier in vigoare si a circula in conditii de siguranta. "Anvelopele de iarna sau All Season sunt obligatorii indiferent de data calendaristica,…

- Vine sezonul rece și, odata cu acesta, o noua preocupare pentru șoferi: anvelopele de iarna. Legislația in vigoare nu condiționeaza utilizarea anvelopelor de iarna de o anumita data calendaristica, ci de starea carosabilului. Codul Rutier interzice circulatia autovehiculelor pe drumurile publice acoperite…

- Șoferii constiinciosi s-au repezit deja la ateliere service sau vulcanizari pentru a repune masina pe rotile corespunzatoare anotimpului. Asta daca nu cumva au ales sa isi echipeze vehiculul cu anvelope tip „all season" caz in care au scapat de corvoada schimbului de pneuri. Este demn insa de mentionat…

- Omul cumpatat isi face iarna car si vara sanie. Cu totii cunoastem acest proverb cu multe invataminte! Ce facem insa primavara si toamna? E simplu: cum aproape fiecare al doilea roman e sofer, fie el si amator, isi cumpara anvelope. Cum iarna ne bate la usa a venit desigur vremea cauciucurilor de iarna.…

- Sezonul rece este pe cale sa isi intre in depline drepturi. Multi automobilisti insa nu au reusit sa isi procure anvelope de iarna, fie din motive personale, fie din nestiinta. Astfel, vrem sa va ajutam sa descifrati simbolurile pe care le putem gasi pe anvelope, dar si alegerea corecta a acestora.

- Polițiștii rutieri atrag atenția conducatorilor auto asupra necesitații adaptarii comportamentului rutier la condițiile meteo specifice acestei perioade calendaristice. In zilele de toamna, problema meteorologica ce pune des in dificultate conducatorii auto este ceața. In acest context, pentru prevenirea…

- Ți-ai cumparat recent o mașina și te gandești sa-ți iei și cauciucuri de iarna, avand in vedere ca mai este puțin timp pana la debutul sezonului rece? Inainte sa vizitezi un magazin specializat pe vanzarea de anvelope, ar fi bine sa știi cateva lucruri despre cum sa cumperi cauciucurile de iarna. Descopera,…

- Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta organizeaza o licitatie pentru achizitia de anvelope de iarna necesare pentru dotarea ambulantelor din parcul auto. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 20 septembrie, iar valoarea estimata a achizitiei se ridica la 60.000 de lei. Conform contractului…