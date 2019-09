Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla pe locul al saselea in lume in topul tarilor de origine a turistilor straini care viziteaza Israelul, a declarat marti directorul de Dezvoltare din Ministerul israelian al Turismului, Ksenia Kobyakov, prezenta la Bucuresti la un eveniment de prezentare a situatiei turismului din Israel.…

- ​PNL își va asuma o evaluare în administrația publica imediat ce va veni la Guvernare și „cu siguranța, vor pleca oameni”, a declarat șeful liberalilor, Ludovic Orban, la interviurile HotNews.ro LIVE. Potrivit acestuia aparatul administrativ a devenit supradimensionat din cauza…

- Aknin, detinut de un an in Israel, "a fost extradat azi (miercuri) din Israel in Franta, dupa ce guvernul francez a cerut extradarea lui pentru a fi judecat in doua dosare", a anuntat Ministerul israelian al Justitiei intr-un comunicat.Impreuna cu franco-israelian Stephane Alzraa, Mickael…

- Ministerul de Externe a semnat, luni, un memorandum de ințelegetre pentru relația intre Romania, prin MAE, și programul ONU pentru dezvoltare. Secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a afirmat ca documentul reprezinta baza legala a cooperarii intre parți, anunța MEDIAFAX.Citește și: Rareș…

- Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 21 august2019 sunt urmatoarele: I. PROIECTE DE LEGIPROIECT DE LEGE pentru ratificarea Scrisorii de intelegere privind avansul pentru pregatirea Proiectului de dezvoltare propus, Cartierul pentru justitie, dintre…

- Stațiunea turistica Albac din Munții Apuseni gazduiește in perioada 10 – 11 august 2019, Targul Național de Turism Rural – cel mai important targ de turism rural din Romania, devenind astfel timp de doua zile capitala turismului romanesc. Evenimentul este cel mai longeviv și cel mai mare targ de promovare…

- Incepand cu anul 2009, programul de schimb internațional Erasmus for Young Entrepreneurs (Erasmus pentru Tinerii Antreprenori), a creat posibilitați de finanțare pentru cel puțin 14.000 de persoane din Europa, in special tineri care au lucrat alaturi de un antreprenor experimentat in strainatate. Erasmus…