- Paralela 45 a luat act de comunicatul de presa si de declaratiile presedintelui Autoritatii Electorale din data de 17 mai, prin care se anunta ca a fost sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la legalitatea...

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a descins in control la Paralela 45, anunta compania de turism, care sustine insa ca va continua campania „Mergi la vot, mergi in vacanta“, prin care ii recompenseaza cu vacante pe romanii care dovedesc ca au votat.

- Alin Burcea, proprietarul agentiei de turism Paralela 45, a declarat, vineri, pentru News.ro, ca demersul companiei a fost unul pur civic si nu are nicidecum un caracter politic, dupa ce Autoritatea Electorala Permanenta a sesizat Parchetul General si Biroul Electoral al Sectorului 5 privind Loteria…

- Autoritatea Electorala Permanenta a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție in legatura cu Loteria Publicitara „Mergi la vot, mergi in vacanța” organizata sub sigla PARALELA 45.„Astfel, s-a constatat ca SC PARALELA 45 TURISM SRL a organizat Loteria Publicitara “Mergi…

