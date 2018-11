Stiri pe aceeasi tema

- „Primaria Bucuresti, din bugetul propriu, face echilibrari pentru sectoare si au decis prin formula de calcul sa lase foarte putini bani la nivel de municipiu Bucuresti si sa dea toti banii la sectoare, in asa fel incat primarul sa ramana fara influenta si fara un cuvant de spus, ca daca nu ai resurse,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu PSD este in corzi. La aproape trei ani dupa ce a obținut cea mai mare victorie politica. Devenind cel mai puternic partid socialist din Europa. Și ajungand la guvernare cu o majoritate semnificativa. Criza interna pune capat acestei majoritați. O a doua criza vine din direcția…

- Traian Basescu a postat, vineri, pe Facebook, un text intitulat "'Doamna' din Voluntari si 'Topul' din Teleorman". "'Doamna' din Voluntari s-a suparat pentru ca cei patru consilieri generali ai PMP n-au vrut sa-i voteze proiectele prin care se sifonau bani catre clientela politica. Dupa mintea…

- Primaria Capitalei propune decontarea combustibilului folosit de bucureștenii care impart mașina atunci cand iși duc copiii la școala. Este o incercare a administrației Bucureștiului de a decongestiona traficul in Capitala. Potrivit proiectului, persoanele care folosesc in comun un autoturism pentru…

- Gabriela Firea solicita Guvernului sa treaca centura Capitalei in administrarea Primariei Generale. Firea spune ca toate soluțiile care țin de fluidizarea traficului in București sunt legate de Centura. Intr-o scrisoare deschisa adresata Guvernului Dancila, primarul Gabriela Firea solicita trecerea…

- Alexandru Burghiu, administratorul special și directorul Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice, a vorbit, ieri, despre datoriile pe care le are de recuperat RADET. „Astazi, vorbim de 13,9 milioane de facturi a caror scadența a fost depașita, fața de anul trecut cand inregistram 50 de milioane…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ultimele declarații ale principalilor actori politici, dar și mișcarile nedeclarate generate de aceștia, precum și o discuție pe care am avut-o in particular cu Gabriela Firea, ma determina sa ma gandesc la cateva ipoteze care, aparent cel puțin, sunt de-a dreptul fulminante.…

- UPDATE: Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 36 de voturi „pentru", noua abtineri si un vot impotriva. Primaria Capitalei vrea sa ofere 450 de lei copiilor din invatamantul primar si gimnazial pentru achizitionarea de rechizite, carti si papetarie, potrivit unui alt proiect de hotarare.…