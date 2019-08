Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu a spus ca urmeaza ca joi sa se deplaseze sa depuna o cerere catre Interpol și Europol pentru a le cauta pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. „Voi depune aceste solicitari...

- Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu e convins ca Gheorghe Dinca atunci cand spune ca nu a violat-o pe Alexandra și ca a incercat sa o resusciteze pe Luiza Melencu dupa ce a lovit-o atat de tare incat fata a murit.Citește și: Sorina Pintea, REACȚIE FULGER la anunțul lui Alexandru Cumpanașu:…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, anunța ca va depune plangeri la Parchetul General privind modul in care INML a analizat oasele gasite in Padurea de la Caracal.Citește și: BOMBA in dosarul Caracal: Soțul avocatei lui Dinca, acuzat ca a violat o fata de 16 ani (Romania TV)…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, a mers din nou la Parchetul General pentru a depune noi date in cazul de la Caracal, și, susține el, activitatea infracționala a lui Gheorghe Dinca.Citește și: BOMBA in dosarul Caracal: Soțul avocatei lui Dinca, acuzat ca a violat o fata de…

- Tanarul de 18 ani care a sunat-o in repetate randuri pe mama Alexandrei cerand rascumparare pentru a le elibera pe fiica ei și pe Luiza Melencu ar avea „reale probleme mentale”, in condițiile in care el le-a spus procurorilor la audieri ca vrea sa fie supererou. Surse din randul anchetatorilor au declarat…

- Alexandru Cumpanasu arunca bomba! Unchiul Alexandrei Macesanu a facut public un raport preliminar cu privire la cercetarea din primile zile in cazul nepoatei sale si al Luizei Melencu. Raportul arata clar ca anchetatorii stiau cui ii apartine telefonul de pe care copila a sunat la 112.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, adolescenta de 15 ani rapita și ucisa in Caracal, a depus, marți, la Parchetul General mai multe solicitari noi, printre care și audierea tuturor parlamentarilor de Olt cu privire la clanurile interlope din județ. ”Conform atribuțiilor, parlamentarii…

- Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanașu, a depus astazi la Parchetul General mai multe plangeri la adresa STS, MAI, Parchetul Teritorial Olt, Parchetul Craiova și judecatorul care a dat mandatul.Citește și: O fosta OPERATOARE 112 face PRAF SISTEMUL, dupa ce Alexandra a fost LASATA SA MOARA:…