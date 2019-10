Alexandru Cumpănaşu: "O parte din banii partidelor politice vin de la rețele de trafic de carne vie" "Am facut solicitare sa ma vad cu Clamparu, așa ca și candidat la prezidențiale, ca eu cred ca știe mai multe decat spune. Aceasta va fi prioritatea numarul unu a mandatului meu: Nu mai vreau sa aud, sa vad, sa cred ca exista politicieni care profita de fete minore, sechestrate. Sunt probe la dosarul DIICOT pe care l-au ignorat cu desavarșire procurorii DIICOT. 70 de pagini. In ele sunt informații clare cu privire la politicieni care nu fost nici azi audiați și care aveau cunoștința despre Dinca, despre relațiile pe care le avea in Italia, despre protejarea lui de catre acești politicieni.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

