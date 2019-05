Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Constantinescu, fosta soție a celebrului solist, a impartașit o veste buna de la spitalul in care se afla internat acesta. Potrivit marturisirii sale, cantarețul se simte mai bine și, in postarea facuta pe Internet, vedeta a facut apel la oameni sa nu mai trimita mesaje de condoleanțe.…

- Momente foarte dificile pentru Mihai Constantinescu si pentru apropiatii sai, care spera ca solistul sa poata fi ajutat de medici sa se puna pe picioare cat mai curand. Interpretul in varsta de 73 de ani a fost adus luni seara, de urgenta, la Spitalul Floreasca din Capitala. Totul, dupa ce ar fi facut…

- Cum se descurca Anca Serea cu problemele de sanatate Anca Serea este admirata de un public numeros, insa putini stiu ca, in spatele activitatii sale profesionale si al imaginii publice impecabile, sta o problema de sanatate care nu ii da pace de ani buni. Conform spuselor vedetei, este vorba de o anemie…

- Vesti noi despre starea de sanatate a lui Paul Ipate, in urma problemelor de la "Asia Express". Sotia lui, Catalina Grama, a fost invitata la "Star Matinal" de la Antena Stars unde a vorbit despre cum se simte simpaticul actor in prezent.

- Alexandru Arșinel este casatorit de foarte mulți ani cu Marilena, cu care are doi baieți: Bogdan și Alexandru. De ceva vreme, femeia are probleme de sanatate și a ajuns sa nu poata merge fara ajutor. In toamna lui 2016, a cazut pe scari si a ramas imobilizata intr-un scaun cu rotile. Veste…

- Renumitul actor Alexandru Arșinel a vorbit despre starea de sanatate a soției sale. In ultima perioada de timp, acesta nu s-a simțit prea bine. Alexandru Arșinel este casatorit de foarte mulți ani cu Marilena, femeia cu care are doi baieți: Bogdan și Alexandru. De ceva vreme, partenera de viața a actorului…

- George Burcea, partenereul de viata al Andreei Balan, a facut un anunt pe Facebook: In urma zvonurilor lansate in ultimele ore, doresc sa INFIRM public intentia familiei de a o transfera pe Andreea de la Spitalul Clinic Sanador, unde este in continuare internata si se bucura de cea mai buna…

- Momente grele pentru Dorian Popa! Cantarețul a fost implicat intr-un accident rutier in București și și-a avariat serios bolidul de lux. Din fericire, cantarețul se afla in afara oricarui pericol și totul a fost o ușoara tamponare in trafic, produsa chiar de el, din cauza faptului ca nu a mai putut…