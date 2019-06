Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis miercuri o scrisoare catre presedintele Consiliului European, Donald Tusk si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu privire la situatia din Republica Moldova. In textul scrisorii, seful de la Cotroceni le cere celor doi gasirea „in regim de urgenta”…

- Președinții Franței și Romaniei au avut o intalnire bilaterala, joi, in marja summitului informal de la Sibiu, chiar in biroului primarului din oraș. Emmanuel Macron l-a vizitat pe Klaus Iohannis in locul in care a lucrat timp de 14 ani.In fotografiile furnizate de Administrația Prezidențiala,…

- Sibiu va fi azi gazda reuniunii liderilor Europei. Aici se va decide calea UE pentru urmatorii 5 ani! Sibiul este pentru o zi locul de intalnire al celor mai puternici oameni din Europa. La summitul UE de la Sibiu, presedinti, premieri si lideri de la Bruxelles vor anunta in Romania calea pe care va…

- Președintele Romaniei se se afla in inspecție in Sibiu. „Orașul arata foarte bine. Rezultatul se vede. Voi vizita toate locațiile unde se desfașoara evenimente ale summitului”, a spus președintele Klaus Iohannis, marți, 7 mai. Potrivit agendei sefului statului, miercuri de la ora 16.00, Klaus…

- Premierul Viktor Orban a anuntat luni ca guvernul Ungariei isi retrage sprijinul pentru candidatura conservatorului Manfred Weber la functia de presedinte al Comisiei Europene, transmite MTI. In cadrul unei conferinte de presa comune cu vicecancelarul Austriei, Heinz-Cristian Strache, Orban…

- Franța a fost lovita de noi violențe azi chiar de Ziua Muncii, strazile Parisului transfmorandu-se intr-un adevarat camp de lupta, jandarmii francezi fiind nevoiți sa recurga la gaze lacrimogene și arestari dupa ce cel puțin o cladire a fost incendiata de protestatari. Prezent la emisiunea…

- ”Azi, la Romania TV, domnul Cezar Preda de la PNL și-a adus aminte o discuție pe care am purtat-o acum cateva luni la alt post de televiziune, intr-o emisiune moderata de maestrul Horia Alexandrescu. Am vorbit atunci de o idee lansata de Verzii europeni, care propuneau ca vestitul MCV, aplicat…

- ''Obiectivul acestui summit este de a agrea o amanare care sa ne ofere mai mult timp pentru a conveni un acord de retragere din UE intr-o maniera ordonata si fara probleme'', a spus May la sosirea la Bruxelles, unde va lua parte la o reuniune cu liderii celorlalte 27 de state membre ale UE.Theresa…